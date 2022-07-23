https://arabic.sputniknews.com/20220723/باكستان-تعزي-إيران-في-ضحايا-سيول-محافظة-فارس-1065462242.html
باكستان تعزي إيران في ضحايا سيول محافظة فارس
باكستان تعزي إيران في ضحايا سيول محافظة فارس
عزى المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، عاصم افتخار، إيران في ضحايا السيل الذي ضرب محافظة فارس جنوب البلاد أمس الجمعة. 23.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-23T13:53+0000
2022-07-23T13:53+0000
2022-07-23T13:53+0000
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وأعلن مركز الهلال الأحمر الإيراني في محافظة فارس أن حادث السيل، الذي اجتاح أمس الجمعة شرق المحافظة، أدى إلى وفاة 21 شخصا بالإضافة إلى اعتبار 2 في عداد المفقودين.وأشارت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" إلى أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية عاصم افتخار، كتب في تغريدة له عبر حسابه على توتير: "أنني أعزي الحكومة والشعب الإيرانيين، بضحايا السيل الذي اجتاح محافظة فارس".وأعرب عاصم عن تضامنه مع اسر ضحايا هذا الحادث المؤلم، مع تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.وقال مدير إدارة الأزمات في محافظة فارس جنوبي إيران خليل عبد اللهي، إن "هطول الأمطار الغزيرة في مدينة استهبان أسفر عن انطلاق سيول من خلف سد رودبال والتي اجتاحت مجرى نهر رودبال والمناطق المحيطة به".وأوضح عبداللهي أن "فرق الإغاثة والإنقاذ وقوات عسكرية في المنطقة سارعت إلى نجدة المواطنين الذين حاصرتهم السيول وتم إنقاذ 55 شخصا".وأشار إلى أن السيول جرفت 15 سيارة، تم سحب 12 منها من وسط السيول.وأكد أن البحث عن المفقودين ما زال مستمرا، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن معلومات إضافية لاحقا.وتسبب هطول الأمطار الغزيرة التي مساء أمس الجمعة في مدينة استيبان بالقرب من منطقة السلطان شهباز في فيضان نهر رودبال وحدوث فيضانات.وقال مدير عام الأرصاد الجوية بمحافظة فارس، اليوم السبت، إنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية في فترة بعد الظهر بشكل تدريجي في المحافظة، خاصة في المناطق الجنوبية.
https://arabic.sputniknews.com/20220723/مقتل-15-شخصا-على-الأقل-جراء-سيول-في-جنوب-إيران-فيديو-1065454960.html
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إيران, باكستان, العالم
باكستان تعزي إيران في ضحايا سيول محافظة فارس
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عزى المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، عاصم افتخار، إيران في ضحايا السيل الذي ضرب محافظة فارس جنوب البلاد أمس الجمعة.
وأعلن مركز الهلال الأحمر الإيراني في محافظة فارس أن حادث السيل، الذي اجتاح أمس الجمعة شرق المحافظة، أدى إلى وفاة 21 شخصا بالإضافة إلى اعتبار 2 في عداد المفقودين.
وأشارت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" إلى أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية عاصم افتخار، كتب في تغريدة له عبر حسابه على توتير: "أنني أعزي الحكومة والشعب الإيرانيين، بضحايا السيل الذي اجتاح محافظة فارس".
وأعرب عاصم عن تضامنه مع اسر ضحايا هذا الحادث المؤلم
، مع تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
وقال
مدير إدارة الأزمات في محافظة فارس جنوبي إيران خليل عبد اللهي، إن "هطول الأمطار الغزيرة في مدينة استهبان أسفر عن انطلاق سيول من خلف سد رودبال والتي اجتاحت مجرى نهر رودبال والمناطق المحيطة به".
وأوضح عبداللهي أن "فرق الإغاثة والإنقاذ وقوات عسكرية في المنطقة سارعت إلى نجدة المواطنين الذين حاصرتهم السيول وتم إنقاذ 55 شخصا".
وأشار إلى أن السيول جرفت 15 سيارة، تم سحب 12 منها من وسط السيول.
وأكد أن البحث عن المفقودين ما زال مستمرا، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن معلومات إضافية لاحقا.
وتسبب هطول الأمطار الغزيرة التي مساء أمس الجمعة في مدينة استيبان بالقرب من منطقة السلطان شهباز في فيضان نهر رودبال وحدوث فيضانات.
وقال مدير عام الأرصاد الجوية بمحافظة فارس، اليوم السبت، إنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية في فترة بعد الظهر بشكل تدريجي في المحافظة، خاصة في المناطق الجنوبية.