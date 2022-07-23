https://arabic.sputniknews.com/20220723/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1065453885.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 23.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-23T05:34+0000
2022-07-23T05:34+0000
2022-07-23T05:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
الجديد أولاًالقديم أولاً
ترفض إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إرسال طائرات مسيرة MQ-1C Gray Eagle إلى أوكرانيا، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال.
قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن مواطنين أمريكيين، يعتقد أنهما قاتلا من أجل القوات الأوكرانية، قُتِلا في دونباس.