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https://arabic.sputniknews.com/20220723/رصد-غواصة-نووية-روسية-في-مضيق-دنماركي-1065454232.html
رصد غواصة نووية روسية في مضيق دنماركي
رصد غواصة نووية روسية في مضيق دنماركي
نشرت البحرية الدنماركية صورة لغواصة روسية تبحر على السطح من بحر الشمال إلى بحر البلطيق. 23.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-23T06:29+0000
2022-07-23T06:29+0000
رصد عسكري
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هذه غواصة هجومية نووية من مشروع 971 كي-157 "فيبر". ذكر موقع BMPD أن الغواصة تتجه إلى كرونشتاد للمشاركة في العرض البحري الرئيسي. في وقت سابق، مرت الغواصة النووية "سيفيرودفينسك" بنفس الطريق. شاركت فيبر في العرض العسكري في يوم البحرية عام 2021.كي-157- هي غواصة نووية متعددة الأغراض تابعة للأسطول الشمالي، مرتبطة بالمشروع 971 "شوكا-بي"وجميع الغواصات اللاحقة للمشروع تختلف عن الغواصات القديمة بمعدات حديثة وطول أكبر يبلغ ثلاثة أمتار. تتمثل المهام الرئيسية للغواصة في البحث عن غواصات استراتيجية وسفن معادية أخرى، وحراسة ناقلات صواريخ الغواصات الخاصة بها على طرق الدوريات القتالية.
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رصد عسكري

رصد غواصة نووية روسية في مضيق دنماركي

06:29 GMT 23.07.2022
© Министерство обороны РФ / الذهاب إلى بنك الصورغواصة روسية
غواصة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2022
© Министерство обороны РФ
/
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نشرت البحرية الدنماركية صورة لغواصة روسية تبحر على السطح من بحر الشمال إلى بحر البلطيق.
هذه غواصة هجومية نووية من مشروع 971 كي-157 "فيبر". ذكر موقع BMPD أن الغواصة تتجه إلى كرونشتاد للمشاركة في العرض البحري الرئيسي. في وقت سابق، مرت الغواصة النووية "سيفيرودفينسك" بنفس الطريق. شاركت فيبر في العرض العسكري في يوم البحرية عام 2021.
كي-157- هي غواصة نووية متعددة الأغراض تابعة للأسطول الشمالي، مرتبطة بالمشروع 971 "شوكا-بي"وجميع الغواصات اللاحقة للمشروع تختلف عن الغواصات القديمة بمعدات حديثة وطول أكبر يبلغ ثلاثة أمتار. تتمثل المهام الرئيسية للغواصة في البحث عن غواصات استراتيجية وسفن معادية أخرى، وحراسة ناقلات صواريخ الغواصات الخاصة بها على طرق الدوريات القتالية.
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Разрушенные районы Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:44 GMT
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