https://arabic.sputniknews.com/20220723/صحيفة-يوجد-نقص-في-السكر-في-بولندا-1065460540.html
صحيفة: يوجد نقص في السكر في بولندا
صحيفة: يوجد نقص في السكر في بولندا
يوجد نقص في السكر في بولندا، حسب الصحيفة البولندية بيزنيس بروست. 23.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-23T12:06+0000
2022-07-23T12:06+0000
2022-07-23T12:06+0000
العالم
بولندا
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وقالت الصحيفة: "في الآونة الأخيرة، غمرت الشبكة بموجة من الصور التي توضح عدم وجود السكر على أرفف المتاجر، بما في ذلك في بيدرونكا. قررت الشبكة إدخال حدود - بحد أقصى 10 كغ لكل فاتورة".بالإضافة إلى ذلك، لا يتوفر السكر الأبيض في سلاسل البيع بالتجزئة مثل ليدل وويرزيكي وأشان وألدي.وأعرب البائعون عن استيائهم، يقولون إن السكر لا يسلم إلى المتجر. أحد الافتراضات هو موسم تخمير المربى، ولكن في السنوات الماضية كان هناك ما يكفي من السكر خلال هذه الفترة.أكدت شبكة Aldi أن "الوضع مع الخدمات اللوجستية متوتر ويوجد نقص في الحاويات أو قلة سائقي الشاحنات وارتفاع أسعار الشحن".وقال التقرير: "أضيفت إلى ذلك الظروف المتعلقة بالطقس والمناخ".تدعو صحيفة Wiadomości Literackie السكان المحليين إلى عدم الانتظار حتى يظهر السكر على الرفوف، ولكن لطهوه بأنفسهم في المنزل.وقالت: "يمكن أن يكون المخرج السكر المنزلي - إنتاج شراب الشمندر. يمكنك من 10 كغ من بنجر السكر الحصول على 1 لتر من الشراب. يمكن استخدام شراب الشمندر بدلاً من السكر الأبيض لتحلية الحلويات والقهوة والشاي. هذا الشراب مثالي للعصيدة أو الحلويات أو غيرها من الأطباق الحلوة".
بولندا
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, بولندا
صحيفة: يوجد نقص في السكر في بولندا
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يوجد نقص في السكر في بولندا، حسب الصحيفة البولندية بيزنيس بروست.
وقالت الصحيفة: "في الآونة الأخيرة، غمرت الشبكة بموجة من الصور التي توضح عدم وجود السكر على أرفف المتاجر، بما في ذلك في بيدرونكا. قررت الشبكة إدخال حدود - بحد أقصى 10 كغ لكل فاتورة".
بالإضافة إلى ذلك، لا يتوفر السكر الأبيض في سلاسل البيع بالتجزئة مثل ليدل وويرزيكي وأشان وألدي.
وأعرب البائعون عن استيائهم، يقولون إن السكر لا يسلم إلى المتجر. أحد الافتراضات هو موسم تخمير المربى، ولكن في السنوات الماضية كان هناك ما يكفي من السكر خلال هذه الفترة.
أكدت شبكة Aldi أن "الوضع مع الخدمات اللوجستية متوتر ويوجد نقص في الحاويات أو قلة سائقي الشاحنات وارتفاع أسعار الشحن".
وقال التقرير: "أضيفت إلى ذلك الظروف المتعلقة بالطقس والمناخ".
تدعو صحيفة Wiadomości Literackie السكان المحليين إلى عدم الانتظار حتى يظهر السكر على الرفوف
، ولكن لطهوه بأنفسهم في المنزل.
وقالت: "يمكن أن يكون المخرج السكر المنزلي - إنتاج شراب الشمندر. يمكنك من 10 كغ من بنجر السكر الحصول على 1 لتر من الشراب. يمكن استخدام شراب الشمندر بدلاً من السكر الأبيض لتحلية الحلويات والقهوة والشاي. هذا الشراب مثالي للعصيدة أو الحلويات أو غيرها من الأطباق الحلوة".