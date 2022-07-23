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في حدث غير مسبوق... امرأة تتولى منصب مدير أمن محافظة في الجزائر... فيديو
في حدث غير مسبوق... امرأة تتولى منصب مدير أمن محافظة في الجزائر... فيديو
في سابقة لم تحدث من قبل في تاريخ الجزائر، أصبحت قوادري بوجلطية خديجة أول امرأة تتقلد منصب رئيسة أمن ولاية (محافظة) في البلاد. 23.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-23T09:55+0000
2022-07-23T09:55+0000
الجزائر
العالم العربي
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وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، تم تعيين عميد أول للشرطة قوادري بوجلطية خديجة في منصب رئيس أمن ولاية وذلك لأول مرة في تاريخ الشرطة الجزائرية.وجاء هذا التعيين بمناسبة الذكرى الـ60 لتأسيس الشرطة الجزائرية، حيث أشرف وزير الداخلية، كمال بلجود، رفقة المدير العام للأمن الوطني، فريد بن شيخ، على حفل تقليد الرتب. كما شهد الحفل الذي أقيم بالمدرسة العليا للشرطة في العاصمة الجزائرية، تعيين 3 نساء لمنصب نائبات رئيس أمن.وفي كلمة وزير الداخلية، أكد بلجود أن "مؤسسة الشرطة وعلى غرار باقي المؤسسات قدمت نتائج إيجابية متميزة في خدمة المواطن ومحاربة الجريمة بكل أشكالها". من جهتها، قالت خديجة، أنها قضت 25 سنة في سلك الشرطة، كما أنها تقلدت العديد من المناصب العليا وأغلبها كان في سلك الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر.وتابعت "أتمنى أن أكون جديرة بالثقة وكفؤ بالمسؤولية بما يخدم الوطن والمواطن".
الجزائر
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الجزائر, العالم العربي

في حدث غير مسبوق... امرأة تتولى منصب مدير أمن محافظة في الجزائر... فيديو

09:55 GMT 23.07.2022
© AFP 2022 / Ryad Kramdiعلم الجزائر
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2022
© AFP 2022 / Ryad Kramdi
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في سابقة لم تحدث من قبل في تاريخ الجزائر، أصبحت قوادري بوجلطية خديجة أول امرأة تتقلد منصب رئيسة أمن ولاية (محافظة) في البلاد.
وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، تم تعيين عميد أول للشرطة قوادري بوجلطية خديجة في منصب رئيس أمن ولاية وذلك لأول مرة في تاريخ الشرطة الجزائرية.
وجاء هذا التعيين بمناسبة الذكرى الـ60 لتأسيس الشرطة الجزائرية، حيث أشرف وزير الداخلية، كمال بلجود، رفقة المدير العام للأمن الوطني، فريد بن شيخ، على حفل تقليد الرتب.
كما شهد الحفل الذي أقيم بالمدرسة العليا للشرطة في العاصمة الجزائرية، تعيين 3 نساء لمنصب نائبات رئيس أمن.
وفي كلمة وزير الداخلية، أكد بلجود أن "مؤسسة الشرطة وعلى غرار باقي المؤسسات قدمت نتائج إيجابية متميزة في خدمة المواطن ومحاربة الجريمة بكل أشكالها".
من جهتها، قالت خديجة، أنها قضت 25 سنة في سلك الشرطة، كما أنها تقلدت العديد من المناصب العليا وأغلبها كان في سلك الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر.
وأضافت "لي الشرف أن أعين كأول امرأة على رأس أمن الولاية في تاريخ الشرطة الجزائرية".
وتابعت "أتمنى أن أكون جديرة بالثقة وكفؤ بالمسؤولية بما يخدم الوطن والمواطن".
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