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https://arabic.sputniknews.com/20220723/قناة-عبرية-قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-زار-سوريا-سرا-قبل-أسبوع-من-الهجوم-الإسرائيلي-1065455975.html
قناة عبرية: قائد الحرس الثوري الإيراني زار سوريا سرا قبل أسبوع من الهجوم الإسرائيلي
قناة عبرية: قائد الحرس الثوري الإيراني زار سوريا سرا قبل أسبوع من الهجوم الإسرائيلي
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، قام بزيارة سرية إلى سوريا الأسبوع الماضي وذلك قبل نحو أسبوع من الهجوم الإسرائيلي... 23.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-23T08:17+0000
2022-07-23T08:17+0000
إسرائيل
أخبار سوريا اليوم
إيران
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ونقلت "القناة 12" عن مصادر قولهم إن "زيارة سلامي كانت تهدف إلى ترسيخ وجود إيران العسكري في الأراضي السورية".وكانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت فجر الجمعة، مقتل 3 عسكريين سوريين وإصابة 7 آخرين في عدوان إسرائيلي بالصواريخ على محيط مدينة دمشق. وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على محيط دمشق.كما نددت إيران بشدة بالهجوم الصاروخي الإسرائيلي قائلة "إن استمرار عدوان الكيان الصهيوني وهجماته على سوريا يعد انتهاكا واضحا لسيادة هذا البلد وسلامته الإقليمية وانتهاك صارخ للمبادئ والأنظمة الدولية المعترف بها".وأكدت أن "الهجمات المتكررة على سوريا، تساعد الإرهابيين المسلحين وتحاول الحفاظ عليهم وهو الأمر، الذي يهدد أمن المنطقة".وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.ويأتي ذلك تزامنا مع الإدانة المشتركة لروسيا وإيران وتركيا في وقت سابق هذا الأسبوع للهجمات الإسرائيلية في سوريا، حيث أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أن هذه الهجمات تعد انتهاكا للقانون الدولي "يهز استقرار المنطقة بأسرها".
https://arabic.sputniknews.com/20220722/وزير-إسرائيلي-بشأن-الهجوم-الأخير-على-سوريا-مستمرون-في-حماية-مصالحنا-الأمنية-1065416856.html
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إسرائيل, أخبار سوريا اليوم, إيران

قناة عبرية: قائد الحرس الثوري الإيراني زار سوريا سرا قبل أسبوع من الهجوم الإسرائيلي

08:17 GMT 23.07.2022
© AP Photo / Vahid Salemi قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي
 قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2022
© AP Photo / Vahid Salemi
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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، قام بزيارة سرية إلى سوريا الأسبوع الماضي وذلك قبل نحو أسبوع من الهجوم الإسرائيلي على ضواحي دمشق فجر أمس الجمعة.
ونقلت "القناة 12" عن مصادر قولهم إن "زيارة سلامي كانت تهدف إلى ترسيخ وجود إيران العسكري في الأراضي السورية".
وكانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت فجر الجمعة، مقتل 3 عسكريين سوريين وإصابة 7 آخرين في عدوان إسرائيلي بالصواريخ على محيط مدينة دمشق.
وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على محيط دمشق.
كما نددت إيران بشدة بالهجوم الصاروخي الإسرائيلي قائلة "إن استمرار عدوان الكيان الصهيوني وهجماته على سوريا يعد انتهاكا واضحا لسيادة هذا البلد وسلامته الإقليمية وانتهاك صارخ للمبادئ والأنظمة الدولية المعترف بها".
وأكدت أن "الهجمات المتكررة على سوريا، تساعد الإرهابيين المسلحين وتحاول الحفاظ عليهم وهو الأمر، الذي يهدد أمن المنطقة".
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2022
وزير إسرائيلي بشأن الهجوم الأخير على سوريا: مستمرون في حماية مصالحنا الأمنية
أمس, 07:53 GMT
وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
ويأتي ذلك تزامنا مع الإدانة المشتركة لروسيا وإيران وتركيا في وقت سابق هذا الأسبوع للهجمات الإسرائيلية في سوريا، حيث أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أن هذه الهجمات تعد انتهاكا للقانون الدولي "يهز استقرار المنطقة بأسرها".
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