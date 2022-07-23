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ليبيا... ارتفاع حصيلة الاشتباكات بطرابلس إلى 16 قتيلا و34 جريحا
ليبيا... ارتفاع حصيلة الاشتباكات بطرابلس إلى 16 قتيلا و34 جريحا
ارتفعت في العاصمة الليبية طرابلس حصيلة الاشتباكات العنيفة التي اندلعت فجر الجمعة بين مجموعات مسلحة في عدة مناطق بالعاصمة الليبية طرابلس إلى 16 قتيلاً و34... 23.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-23T00:12+0000
2022-07-23T00:12+0000
أخبار ليبيا اليوم
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بنغازي – سبوتنيك. وقال الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ في طرابلس أسامة علي في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن "حصيلة ضحايا الإشتباكات في طرابلس ارتفعت إلى 16 قتيلا و34 جريحا".وأوضح علي أن "الفرق الطبية والهلال الأحمر وجهاز الإسعاف والطوارئ وجهاز الدعم الطبي مستمرين في إيجاد طرق للوصول إلى العائلات العالقة في منطقة مشروع الموز بمنطقة عين زارة"، مؤكداً على أن "الفرق الطبيبة لا تستطيع الدخول إلى مواقع الاشتباكات الدائرة الآن في منطقة عين زارة واحتدام القتال يعوقنا عن القيام بمهامنا الإنسانية والطبية هناك".واندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بين مجموعات مسلحة وأحدة تابعة لجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وأخرى تابعة لكتيبة ثوار طرابلس وذلك نتيجة اعتقال جهاز الردع عنصرا يتبع كتيبة ثوار طرابلس التي يقودها أيوب أبوراس حيث صلت حصيلة القتلى والجرحى خلال الاشتباكات فجر اليوم الجمعة، بطرابلس العاصمة إلى 16 قتيلا 34 جريحا.
https://arabic.sputniknews.com/20220611/البعثة-الأممية-في-ليبيا-تدعو-الجميع-لممارسة-أقصى-درجات-ضبط-النفس-عقب-اشتباكات-في-طرابلس-1063427252.html
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أخبار ليبيا اليوم

ليبيا... ارتفاع حصيلة الاشتباكات بطرابلس إلى 16 قتيلا و34 جريحا

00:12 GMT 23.07.2022
© AFP 2022 / MAHMUD TURKIAالأوضاع في طرابلس بعد اشتباكات بين قوات تابعة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، وقوات تابعة لحكومة فتحي باشاغا المكلفة من مجلس النواب.
الأوضاع في طرابلس بعد اشتباكات بين قوات تابعة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، وقوات تابعة لحكومة فتحي باشاغا المكلفة من مجلس النواب. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2022
© AFP 2022 / MAHMUD TURKIA
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ارتفعت في العاصمة الليبية طرابلس حصيلة الاشتباكات العنيفة التي اندلعت فجر الجمعة بين مجموعات مسلحة في عدة مناطق بالعاصمة الليبية طرابلس إلى 16 قتيلاً و34 جريحاً.
بنغازي – سبوتنيك. وقال الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ في طرابلس أسامة علي في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن "حصيلة ضحايا الإشتباكات في طرابلس ارتفعت إلى 16 قتيلا و34 جريحا".
مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2022
البعثة الأممية في ليبيا تدعو الجميع لممارسة أقصى درجات ضبط النفس عقب اشتباكات في طرابلس
11 يونيو, 11:15 GMT
وأوضح علي أن "الفرق الطبية والهلال الأحمر وجهاز الإسعاف والطوارئ وجهاز الدعم الطبي مستمرين في إيجاد طرق للوصول إلى العائلات العالقة في منطقة مشروع الموز بمنطقة عين زارة"، مؤكداً على أن "الفرق الطبيبة لا تستطيع الدخول إلى مواقع الاشتباكات الدائرة الآن في منطقة عين زارة واحتدام القتال يعوقنا عن القيام بمهامنا الإنسانية والطبية هناك".
واندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بين مجموعات مسلحة وأحدة تابعة لجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وأخرى تابعة لكتيبة ثوار طرابلس وذلك نتيجة اعتقال جهاز الردع عنصرا يتبع كتيبة ثوار طرابلس التي يقودها أيوب أبوراس حيث صلت حصيلة القتلى والجرحى خلال الاشتباكات فجر اليوم الجمعة، بطرابلس العاصمة إلى 16 قتيلا 34 جريحا.
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