https://arabic.sputniknews.com/20220723/مؤسسة-النفط-الليبية-تعلن-بدء-ضخ-الغاز-من-حقل-الفارغ-إلى-محطة-كهرباء-سرير-1065468314.html
مؤسسة النفط الليبية تعلن بدء ضخ الغاز من حقل "الفارغ" إلى محطة كهرباء سرير
مؤسسة النفط الليبية تعلن بدء ضخ الغاز من حقل "الفارغ" إلى محطة كهرباء سرير
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم السبت، بدء ضخ الغاز من حقل "الفارغ" (أكبر حقول الغاز في البلاد) إلى محطة كهرباء سرير. 23.07.2022, سبوتنيك عربي
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بنغازي- سبوتنيك. وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان: "بدأ حقل الفارغ أكبر حقول الغاز في ليبيا، اليوم السبت، بعملية ضخ الغاز إلى محطة كهرباء السرير".وحسب البيان، ستساهم هذه العملية في تخفيف ساعات طرح الأحمال الكهربائية مع دخول محطة السرير الكهربائية للشبكة.ويقع حقل الفارغ التابع لشركة "الواحة" للنفط، على بعد 60 كم إلى الجنوب الغربي من حقل جالو.وقال المكتب الإعلامي لشركة الواحة، في بيان، إن عملية ضخ الغاز إلى محطة السرير ستتم عبر مرحلتين، الأولى بمعدل 70 مليون قدم مكعب، والثانية بمعدل 90 مليون قدم مكعب.وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، أمس، وصول حجم الإنتاج النفطي في البلاد إلى 860 ألف برميل يوميا، بعد استئناف الإنتاج في جميع الحقول الليبية.وأكدت المؤسسة أنها "تسعى جاهدةً لزيادة الإنتاج والعودة به لمعدلاته الطبيعية البالغة مليون ومئتي ألف برميل يوميا خلال أسبوعين".
https://arabic.sputniknews.com/20220720/ليبيا-تعلن-استئناف-تصدير-النفط-من-ميناء-السدرة-1065340928.html
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أخبار ليبيا اليوم, سوق النفط, أسعار النفط اليوم, اخبار العالم العربي
مؤسسة النفط الليبية تعلن بدء ضخ الغاز من حقل "الفارغ" إلى محطة كهرباء سرير
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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم السبت، بدء ضخ الغاز من حقل "الفارغ" (أكبر حقول الغاز في البلاد) إلى محطة كهرباء سرير.
بنغازي- سبوتنيك. وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان: "بدأ حقل الفارغ أكبر حقول الغاز في ليبيا، اليوم السبت، بعملية ضخ الغاز إلى محطة كهرباء السرير".
وحسب البيان، ستساهم هذه العملية في تخفيف ساعات طرح الأحمال الكهربائية مع دخول محطة السرير الكهربائية للشبكة.
ويقع حقل الفارغ التابع لشركة "الواحة" للنفط، على بعد 60 كم إلى الجنوب الغربي من حقل جالو.
وقال المكتب الإعلامي لشركة الواحة، في بيان، إن عملية ضخ الغاز إلى محطة السرير ستتم عبر مرحلتين، الأولى بمعدل 70 مليون قدم مكعب، والثانية بمعدل 90 مليون قدم مكعب.
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، أمس، وصول حجم الإنتاج النفطي في البلاد إلى 860 ألف برميل يوميا، بعد استئناف الإنتاج في جميع الحقول الليبية.
وأكدت المؤسسة أنها "تسعى جاهدةً لزيادة الإنتاج والعودة به لمعدلاته الطبيعية البالغة مليون ومئتي ألف برميل يوميا خلال أسبوعين".