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https://arabic.sputniknews.com/20220723/ماكرون-يخبر-رئيسي-بدعم-بلاده-لموقف-إيراني-يتعلق-بسوريا-1065467843.html
ماكرون يخبر رئيسي بدعم بلاده "لموقف إيراني يتعلق بسوريا"
ماكرون يخبر رئيسي بدعم بلاده "لموقف إيراني يتعلق بسوريا"
أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، أن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة، تضر بالاقتصاد العالمي، لا سيما القارة الأوروبية. 23.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-23T18:05+0000
2022-07-23T18:16+0000
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طهران- سبوتنيك. وقال رئيسي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن "عقوبات واشنطن تضر بالاقتصاد العالمي وخاصة القارة الأوروبية".وأشار الرئيس الإيراني إلى أن قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير ضد إيران سبب أزمة ثقة خلال المفاوضات النووية وشكل ضغطا على طهران.كما أكد ماكرون من جهته أن "باريس تدعم موقف إيران في معارضة تنفيذ بعض الدول عمليات عسكرية داخل سوريا".ووفقا لبيان صادر عن الرئاسة الإيرانية، قال ماكرون لرئيسي، إن "فرنسا تدعم موقف إيران في معارضة العمليات العسكرية لبعض الدول داخل سوريا".وفيما يتعلق بالاتفاق النووي، أكد ماكرون استمرار دور بلاده في المفاوضات النووية من أجل الوصول إلى اتفاق.
https://arabic.sputniknews.com/20220723/ولايتي-الترويكا-الإيراني-الروسي-والصيني-قادر-على-صد-النزعات-التوسعية-لأمريكا-والغرب-1065461036.html
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إيران, أخبار فرنسا , أخبار سوريا اليوم

ماكرون يخبر رئيسي بدعم بلاده "لموقف إيراني يتعلق بسوريا"

18:05 GMT 23.07.2022 (تم التحديث: 18:16 GMT 23.07.2022)
© AFP 2022 / Brendan Smialowski/Poolالرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون يرحب بالصحفيين في قمة السبع
الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون يرحب بالصحفيين في قمة السبع - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2022
© AFP 2022 / Brendan Smialowski/Pool
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أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، أن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة، تضر بالاقتصاد العالمي، لا سيما القارة الأوروبية.
طهران- سبوتنيك. وقال رئيسي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن "عقوبات واشنطن تضر بالاقتصاد العالمي وخاصة القارة الأوروبية".
وأشار الرئيس الإيراني إلى أن قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير ضد إيران سبب أزمة ثقة خلال المفاوضات النووية وشكل ضغطا على طهران.
مستشار المرشد الأعلى في إيران للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2022
ولايتي: الترويكا الإيراني الروسي والصيني قادر على صد النزعات التوسعية لأمريكا والغرب
12:58 GMT
واعتبر الرئيس الإيراني أن التوصل إلى اتفاق نووي يعتمد على الحل الكامل لمسألة الضمانات، بما في ذلك استمرار التزام الأطراف بالاتفاق، وضمان المصالح الاقتصادية لإيران.
كما أكد ماكرون من جهته أن "باريس تدعم موقف إيران في معارضة تنفيذ بعض الدول عمليات عسكرية داخل سوريا".

ووفقا لبيان صادر عن الرئاسة الإيرانية، قال ماكرون لرئيسي، إن "فرنسا تدعم موقف إيران في معارضة العمليات العسكرية لبعض الدول داخل سوريا".

وفيما يتعلق بالاتفاق النووي، أكد ماكرون استمرار دور بلاده في المفاوضات النووية من أجل الوصول إلى اتفاق.
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Разрушенные районы Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:44 GMT
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