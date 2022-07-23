https://arabic.sputniknews.com/20220723/مدير-قناة-قرآن-تم-إغلاقها-لأسباب-مالية-ومطرب-أمريكي-مسيحي-عرض-التمويل-لإعادة-تشغيلها-1065458276.html
مدير قناة قرآن: مطرب أمريكي مسيحي عرض التمويل بعد إغلاقها لأسباب مالية
مدير قناة قرآن: مطرب أمريكي مسيحي عرض التمويل بعد إغلاقها لأسباب مالية
فجر مدير قناة "دوحة القرآن" الفضائية، تُبَث من تركيا، مفاجأة لمتابعي القناة التي أعلن توقف بثها نتيجة قلة الدعم المالي. 23.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-23T10:15+0000
2022-07-23T10:15+0000
2022-07-23T10:22+0000
منوعات
مجتمع
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قال يوسف الشيباني، مدير قناة "دوحة القرآن" الفضائية، إن القناة قد توقفت بشكل رسمي، نظرا لانقطاع التمويل والدعم المالي، لافتا إلى أن قيمة إيجار القمر الصناعي هي السبب الرئيسي للإغلاق، حيث تبلغ حوالي 50 ألف ريال شهريا، وذلك من بين 150 ألف ريال التكاليف التشغيلية الكاملة للقناة.وأضاف الشيباني أن العرض الذي تقدم به المطرب المسيحي لا يحمل أي أغراض دينية ولا يتعدى كونه عملا خيريا نبيلا من قبل المطرب المعروف عنه مساعدته للعديد من الناس.وتابع: "عرضت المؤسسة المسيحية تقديم مبلغ 150 ألف ريال شهريا، لكنني رفضت طلبها خشية على صورة العرب والمسلمين".وحول العقبة التي واجهت القناة في قطر، أوضح الشيباني أن "القناة تبث من تركيا وهي غير مسجلة في قطر وبالتالي لا يوجد وجود حساب بنكي خاص بالقناة لجمع التبرعات عليه". وأشار إلى انه كان يتمنى أن توجد في قطر لكنه عندما تواصل مع الجهات المختصة لفتح مقر القناة في الدوحة فوجئ بأن هناك رسوم ترخيص يجب أن تدفع للدولة قدرها مليون ريال، فضلا عن وجود رسوم تجديد دورية تبلغ 350 ألف ريال.وأتم قائلا "كنت أتمنى أن يتم استثناء القناة من دفع رسوم الترخيص وهي مليون ريال، خاصة وأنها قناة غير ربحية تماما ولا تبث إعلانات، وتهدف فقط لخدمة القرآن الكريم".
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منوعات, مجتمع
مدير قناة قرآن: مطرب أمريكي مسيحي عرض التمويل بعد إغلاقها لأسباب مالية
10:15 GMT 23.07.2022 (تم التحديث: 10:22 GMT 23.07.2022) تابعنا عبر
فجر مدير قناة "دوحة القرآن" الفضائية، تُبَث من تركيا، مفاجأة لمتابعي القناة التي أعلن توقف بثها نتيجة قلة الدعم المالي.
قال يوسف الشيباني، مدير قناة "دوحة القرآن" الفضائية، إن القناة قد توقفت بشكل رسمي، نظرا لانقطاع التمويل والدعم المالي، لافتا إلى أن قيمة إيجار القمر الصناعي هي السبب الرئيسي للإغلاق، حيث تبلغ حوالي 50 ألف ريال شهريا، وذلك من بين 150 ألف ريال التكاليف التشغيلية الكاملة للقناة.
وكشف
الشيباني لموقع "الشرق" القطري أن مؤسسة خيرية مسيحية في أمريكا يملكها مطرب أمريكي مسيحي تواصلت معه لتمويل القناة والتكفل بكافة النفقات التشغيلية لضمان استمرار البث.
وأضاف الشيباني أن العرض الذي تقدم به المطرب المسيحي لا يحمل أي أغراض دينية ولا يتعدى كونه عملا خيريا نبيلا من قبل المطرب المعروف عنه مساعدته للعديد من الناس.
وتابع: "عرضت المؤسسة المسيحية تقديم مبلغ 150 ألف ريال شهريا، لكنني رفضت طلبها خشية على صورة العرب والمسلمين".
وحول العقبة التي واجهت القناة في قطر، أوضح الشيباني أن "القناة تبث من تركيا
وهي غير مسجلة في قطر وبالتالي لا يوجد وجود حساب بنكي خاص بالقناة لجمع التبرعات عليه".
وأشار إلى انه كان يتمنى أن توجد في قطر
لكنه عندما تواصل مع الجهات المختصة لفتح مقر القناة في الدوحة فوجئ بأن هناك رسوم ترخيص يجب أن تدفع للدولة قدرها مليون ريال، فضلا عن وجود رسوم تجديد دورية تبلغ 350 ألف ريال.
وأتم قائلا "كنت أتمنى أن يتم استثناء القناة من دفع رسوم الترخيص وهي مليون ريال، خاصة وأنها قناة غير ربحية تماما ولا تبث إعلانات، وتهدف فقط لخدمة القرآن الكريم
".