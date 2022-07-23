https://arabic.sputniknews.com/20220723/مصدر-وزير-الخارجية-الجزائري-يصل-دمشق-غدا-في-زيارة-هي-الأولى-منذ-سنوات-1065468670.html
مصدر: وزير الخارجية الجزائري يصل دمشق غدا في زيارة هي الأولى منذ سنوات
مصدر: وزير الخارجية الجزائري يصل دمشق غدا في زيارة هي الأولى منذ سنوات
أكد مصدر مطلع لسبوتنيك، اليوم السبت، أن وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، سيصل العاصمة السورية دمشق غدا، في زيارة هي الأولى منذ سنوات. 23.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-23T21:36+0000
2022-07-23T21:36+0000
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دمشق- سبوتنيك. وذكر المصدر أن وزير الخارجية الجزائري القادم من العراق على رأس وفد رفيع المستوى سيلتقي نظيره السوري، فيصل المقداد.وتوقع المصدر أن يلتقي لعمامرة الرئيس السوري بشار الأسد، مضيفا أن المباحثات السورية الجزائرية ستركز على القمة العربية المرتقبة في الجزائر والعلاقات الثنائية بين البلدين.وكان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، أجرى زيارة إلى العاصمة الجزائر بداية تموز/يوليو الجاري حيث شارك في احتفالات الجزائر بالذكرى الستين للاستقلال، وأجرى لقاءات مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ووزير الخارجية لعمامرة.وسبق وأن أعلن لعمامرة في وقت سابق، أن الجزائر ستبذل قصارى جهدها للم الشمل وتقوية الروابط العربية، مؤكدا أن سوريا عضو مؤسس في جامعة الدول العربية ويجب أن تعود لتشغل مقعدها في الجامعة.يُذكر أن مجلس الجامعة العربية جمّد في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، عضوية سوريا، على خلفية الحرب الأهلية التي اندلعت في هذا البلد، وتحميل الحكومة السورية المسؤولية عن مقتل مدنيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220702/وزير-الخارجية-الجزائري-يؤكد-سعي-بلاده-لتحقيق-توافق-يمهد-لعودة-سوريا-إلى-الجامعة-العربية-1064535036.html
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العالم العربي, اخبار العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الجزائر
مصدر: وزير الخارجية الجزائري يصل دمشق غدا في زيارة هي الأولى منذ سنوات
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أكد مصدر مطلع لسبوتنيك، اليوم السبت، أن وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، سيصل العاصمة السورية دمشق غدا، في زيارة هي الأولى منذ سنوات.
دمشق- سبوتنيك. وذكر المصدر أن وزير الخارجية الجزائري القادم من العراق على رأس وفد رفيع المستوى سيلتقي نظيره السوري، فيصل المقداد.
وتوقع المصدر أن يلتقي لعمامرة الرئيس السوري بشار الأسد، مضيفا أن المباحثات السورية الجزائرية ستركز على القمة العربية المرتقبة في الجزائر والعلاقات الثنائية بين البلدين.
وكان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، أجرى زيارة إلى العاصمة الجزائر بداية تموز/يوليو الجاري حيث شارك في احتفالات الجزائر بالذكرى الستين للاستقلال، وأجرى لقاءات مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ووزير الخارجية لعمامرة.
وسبق وأن أعلن لعمامرة في وقت سابق، أن الجزائر ستبذل قصارى جهدها للم الشمل وتقوية الروابط العربية، مؤكدا أن سوريا عضو مؤسس في جامعة الدول العربية ويجب أن تعود لتشغل مقعدها في الجامعة.
يُذكر أن مجلس الجامعة العربية جمّد في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، عضوية سوريا، على خلفية الحرب الأهلية التي اندلعت في هذا البلد، وتحميل الحكومة السورية المسؤولية عن مقتل مدنيين.