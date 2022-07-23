عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220723/مصرع-9-أشخاص-إثر-انهيار-جبلي-في-شمال-غرب-الصين-1065466477.html
مصرع 9 أشخاص إثر انهيار جبلي في شمال غرب الصين
مصرع 9 أشخاص إثر انهيار جبلي في شمال غرب الصين
لقي 9 أشخاص مصرعهم عقب وقوع انهيار جبلي اليوم (السبت) في مقاطعة قانسو شمال غربي الصين. 23.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-23T15:35+0000
2022-07-23T15:35+0000
العالم
الصين
جليد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/03/1063020096_0:33:3071:1760_1920x0_80_0_0_7e67a37b7e67086c61c84628dab671f1.jpg
ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" الصينية، فإن السلطات المحلية أكدت أن الانهيار وقع نحو الساعة 11:15 صباحا في محافظة جينغتاي بمدينة باييين. ومن بين 17 شخصا تعرضوا للحادث، لقي 9 مصرعهم وأصيب 7 آخرون.وأضاف السلطات أن شخصا واحدا ما زال مفقودا، فيما لا تزال جهود البحث والإنقاذ جارية.
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/03/1063020096_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_89273c3e201325ad21fc6531c7d87d37.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الصين, جليد

مصرع 9 أشخاص إثر انهيار جبلي في شمال غرب الصين

15:35 GMT 23.07.2022
© AFP 2022 / Nepal Police/Man Bahadur Basyalأعضاء فريق إنقاذ ينفذون عملية في موقع تحطم طائرة من طراز Twin Otter، تديرها حاملة الطائرات النيبالية Tara Air، على سفح جبل في موستانغ، بعد يوم من تحطمها. 30 مايو 2022
أعضاء فريق إنقاذ ينفذون عملية في موقع تحطم طائرة من طراز Twin Otter، تديرها حاملة الطائرات النيبالية Tara Air، على سفح جبل في موستانغ، بعد يوم من تحطمها. 30 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2022
© AFP 2022 / Nepal Police/Man Bahadur Basyal
تابعنا عبرTelegram
لقي 9 أشخاص مصرعهم عقب وقوع انهيار جبلي اليوم (السبت) في مقاطعة قانسو شمال غربي الصين.
ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" الصينية، فإن السلطات المحلية أكدت أن الانهيار وقع نحو الساعة 11:15 صباحا في محافظة جينغتاي بمدينة باييين. ومن بين 17 شخصا تعرضوا للحادث، لقي 9 مصرعهم وأصيب 7 آخرون.
وأضاف السلطات أن شخصا واحدا ما زال مفقودا، فيما لا تزال جهود البحث والإنقاذ جارية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенные районы Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:44 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала