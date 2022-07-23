https://arabic.sputniknews.com/20220723/مصرع-9-أشخاص-إثر-انهيار-جبلي-في-شمال-غرب-الصين-1065466477.html
مصرع 9 أشخاص إثر انهيار جبلي في شمال غرب الصين
مصرع 9 أشخاص إثر انهيار جبلي في شمال غرب الصين
لقي 9 أشخاص مصرعهم عقب وقوع انهيار جبلي اليوم (السبت) في مقاطعة قانسو شمال غربي الصين. 23.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-23T15:35+0000
2022-07-23T15:35+0000
2022-07-23T15:35+0000
العالم
الصين
جليد
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ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" الصينية، فإن السلطات المحلية أكدت أن الانهيار وقع نحو الساعة 11:15 صباحا في محافظة جينغتاي بمدينة باييين. ومن بين 17 شخصا تعرضوا للحادث، لقي 9 مصرعهم وأصيب 7 آخرون.وأضاف السلطات أن شخصا واحدا ما زال مفقودا، فيما لا تزال جهود البحث والإنقاذ جارية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الصين, جليد
مصرع 9 أشخاص إثر انهيار جبلي في شمال غرب الصين
تابعنا عبر
لقي 9 أشخاص مصرعهم عقب وقوع انهيار جبلي اليوم (السبت) في مقاطعة قانسو شمال غربي الصين.
ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" الصينية، فإن السلطات المحلية أكدت أن الانهيار وقع نحو الساعة 11:15 صباحا في محافظة جينغتاي بمدينة باييين. ومن بين 17 شخصا تعرضوا للحادث، لقي 9 مصرعهم وأصيب 7 آخرون.
وأضاف السلطات أن شخصا واحدا ما زال مفقودا، فيما لا تزال جهود البحث والإنقاذ جارية.