عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220723/مقاطعة-أوكرانية-جديدة-تجري-في-الخريف-استفتاء-للانضمام-إلى-روسيا--1065467250.html
مقاطعة أوكرانية جديدة تجري استفتاء في الخريف للانضمام إلى روسيا
مقاطعة أوكرانية جديدة تجري استفتاء في الخريف للانضمام إلى روسيا
أعلن رئيس إدارة إقليم زابوروجيه، يفغيني باليتساكي، اليوم السبت، أنه قد "وقع مرسوما لتشكيل لجنة انتخابية وإجراء استفتاء على الانضمام إلى روسيا". 23.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-23T17:06+0000
2022-07-23T17:06+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1064354457_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_be669e55b17afa276478d32b6b1c91a8.jpg
سيمفيروبول - سبوتنيك. وقال باليتساكي عبر تطبيق "تليغرام": "سيتم إجراء استفتاء على مسألة انضمام منطقتنا إلى روسيا في الخريف بمبادرة من سكان منطقة زاوبروجيه".وأضاف: "نحن الآن نجري العمل التحضيري من أجل أن يكون الاستفتاء شرعيا وشفافا، وقد وقعت مرسوما بشأن إنشاء لجنة انتخابات لمنطقة زابوروجيه من أجل حماية الحقوق الانتخابية للمواطنين".ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 25 أيار/مايو الماضي، مرسوما يسمح بتسهيل إجراءات حصول سكان مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون على الجنسية الروسية.وسيطر الجيش الروسي خلال العملية العسكرية الخاصة لنزع سلاح الجيش الأوكراني على إقليم خيرسون بأكمله جنوبي البلاد، وجزء من آزوف في منطقة زابوروجيه.وتم تشكيل إدارات عسكرية - مدنية في المناطق، وبدأ بث القنوات التلفزيونية والإذاعية الروسية، واستؤنفت العلاقات التجارية مع شبه جزيرة القرم.وكان نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في منطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، أعلن في وقت سابق، أن منطقة خيرسون لا تخطط لأن تكون جمهورية مستقلة منفصلة، والهدف هو أن تنضم إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220722/جمهورية-ترانسنيستريا-المولدافية-نهدف-للاستقلال-والانضمام-لاحقا-إلى-روسيا-1065409336.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1064354457_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f5df384e40085fc9e68cd39488842c6d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا

مقاطعة أوكرانية جديدة تجري استفتاء في الخريف للانضمام إلى روسيا

17:06 GMT 23.07.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورأحد عناصر كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم "بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف" من وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية الشيشان، يقف بجوار كنيسة "القديس جورج" تضررت بفعل القصف الأوكراني، وذلك أثناء عملية تمشيط منجم كاربونيت، كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022
أحد عناصر كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف من وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية الشيشان، يقف بجوار كنيسة القديس جورج تضررت بفعل القصف الأوكراني، وذلك أثناء عملية تمشيط منجم كاربونيت، كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن رئيس إدارة إقليم زابوروجيه، يفغيني باليتساكي، اليوم السبت، أنه قد "وقع مرسوما لتشكيل لجنة انتخابية وإجراء استفتاء على الانضمام إلى روسيا".
سيمفيروبول - سبوتنيك. وقال باليتساكي عبر تطبيق "تليغرام": "سيتم إجراء استفتاء على مسألة انضمام منطقتنا إلى روسيا في الخريف بمبادرة من سكان منطقة زاوبروجيه".

وأضاف: "نحن الآن نجري العمل التحضيري من أجل أن يكون الاستفتاء شرعيا وشفافا، وقد وقعت مرسوما بشأن إنشاء لجنة انتخابات لمنطقة زابوروجيه من أجل حماية الحقوق الانتخابية للمواطنين".

ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 25 أيار/مايو الماضي، مرسوما يسمح بتسهيل إجراءات حصول سكان مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون على الجنسية الروسية.
ترانسنيستريا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2022
جمهورية ترانسنيستريا المولدافية: نهدف للاستقلال والانضمام لاحقا إلى روسيا
أمس, 03:58 GMT
وسيطر الجيش الروسي خلال العملية العسكرية الخاصة لنزع سلاح الجيش الأوكراني على إقليم خيرسون بأكمله جنوبي البلاد، وجزء من آزوف في منطقة زابوروجيه.

وتم تشكيل إدارات عسكرية - مدنية في المناطق، وبدأ بث القنوات التلفزيونية والإذاعية الروسية، واستؤنفت العلاقات التجارية مع شبه جزيرة القرم.

وكان نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في منطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، أعلن في وقت سابق، أن منطقة خيرسون لا تخطط لأن تكون جمهورية مستقلة منفصلة، والهدف هو أن تنضم إلى روسيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенные районы Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:44 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала