مقاطعة أوكرانية جديدة تجري استفتاء في الخريف للانضمام إلى روسيا
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورأحد عناصر كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم "بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف" من وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية الشيشان، يقف بجوار كنيسة "القديس جورج" تضررت بفعل القصف الأوكراني، وذلك أثناء عملية تمشيط منجم كاربونيت، كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk/
أعلن رئيس إدارة إقليم زابوروجيه، يفغيني باليتساكي، اليوم السبت، أنه قد "وقع مرسوما لتشكيل لجنة انتخابية وإجراء استفتاء على الانضمام إلى روسيا".
سيمفيروبول - سبوتنيك. وقال باليتساكي عبر تطبيق "تليغرام": "سيتم إجراء استفتاء على مسألة انضمام منطقتنا إلى روسيا في الخريف بمبادرة من سكان منطقة زاوبروجيه".
وأضاف: "نحن الآن نجري العمل التحضيري من أجل أن يكون الاستفتاء شرعيا وشفافا، وقد وقعت مرسوما بشأن إنشاء لجنة انتخابات لمنطقة زابوروجيه من أجل حماية الحقوق الانتخابية للمواطنين".
ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 25 أيار/مايو الماضي، مرسوما يسمح بتسهيل إجراءات حصول سكان مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون على الجنسية الروسية.
وأضاف: "نحن الآن نجري العمل التحضيري من أجل أن يكون الاستفتاء شرعيا وشفافا، وقد وقعت مرسوما بشأن إنشاء لجنة انتخابات لمنطقة زابوروجيه من أجل حماية الحقوق الانتخابية للمواطنين".
ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 25 أيار/مايو الماضي، مرسوما يسمح بتسهيل إجراءات حصول سكان مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون على الجنسية الروسية.
وسيطر الجيش الروسي خلال العملية العسكرية الخاصة لنزع سلاح الجيش الأوكراني على إقليم خيرسون بأكمله جنوبي البلاد، وجزء من آزوف في منطقة زابوروجيه.
وتم تشكيل إدارات عسكرية - مدنية في المناطق، وبدأ بث القنوات التلفزيونية والإذاعية الروسية، واستؤنفت العلاقات التجارية مع شبه جزيرة القرم.
وكان نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في منطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، أعلن في وقت سابق، أن منطقة خيرسون لا تخطط لأن تكون جمهورية مستقلة منفصلة، والهدف هو أن تنضم إلى روسيا.
وتم تشكيل إدارات عسكرية - مدنية في المناطق، وبدأ بث القنوات التلفزيونية والإذاعية الروسية، واستؤنفت العلاقات التجارية مع شبه جزيرة القرم.
وكان نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في منطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، أعلن في وقت سابق، أن منطقة خيرسون لا تخطط لأن تكون جمهورية مستقلة منفصلة، والهدف هو أن تنضم إلى روسيا.