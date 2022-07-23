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مقتل 15 شخصا على الأقل جراء سيول في جنوب إيران... فيديو
مقتل 15 شخصا على الأقل جراء سيول في جنوب إيران... فيديو
لقي 15 شخصا على الأقل مصرعهم، ولا يزال ثمانية في عداد المفقودين بسبب سيول شهدتها مناطق في جنوب إيران. 23.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-23T07:35+0000
2022-07-23T07:35+0000
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وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، قال مدير إدارة الأزمات في محافظة فارس جنوبي إيران خليل عبد اللهي، إن أمطارا غزيرة أدت لحدوث سيول في عدد من مناطق وبلدات المحافظة ما تسبب بمقتل 15 شخصا على الأقل وفقدان 8 آخرين".وأضاف المسؤول الإيراني أن "هطول الأمطار الغزيرة في مدينة استهبان أسفر عن انطلاق سيول من خلف سد رودبال والتي اجتاحت مجرى نهر رودبال والمناطق المحيطة به".وأوضح عبداللهي أن "فرق الإغاثة والإنقاذ وقوات عسكرية في المنطقة سارعت إلى نجدة المواطنين الذين حاصرتهم السيول وتم إنقاذ 55 شخصا".وأشار إلى أن السيول جرفت 15 سيارة، تم سحب 12 منها من وسط السيول.وأكد أن البحث عن المفقودين ما زال مستمرا، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن معلومات إضافية لاحقا.وتسبب هطول الأمطار الغزيرة التي مساء أمس الجمعة في مدينة استيبان بالقرب من منطقة السلطان شهباز في فيضان نهر رودبال وحدوث فيضانات.وقال مدير عام الأرصاد الجوية بمحافظة فارس، اليوم السبت، إنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية في فترة بعد الظهر بشكل تدريجي في المحافظة، خاصة في المناطق الجنوبية.
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مقتل 15 شخصا على الأقل جراء سيول في جنوب إيران... فيديو

07:35 GMT 23.07.2022
© AFP 2022 / ALI DEHGHANفيضان إيران
فيضان إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2022
© AFP 2022 / ALI DEHGHAN
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لقي 15 شخصا على الأقل مصرعهم، ولا يزال ثمانية في عداد المفقودين بسبب سيول شهدتها مناطق في جنوب إيران.
وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، قال مدير إدارة الأزمات في محافظة فارس جنوبي إيران خليل عبد اللهي، إن أمطارا غزيرة أدت لحدوث سيول في عدد من مناطق وبلدات المحافظة ما تسبب بمقتل 15 شخصا على الأقل وفقدان 8 آخرين".
وأضاف المسؤول الإيراني أن "هطول الأمطار الغزيرة في مدينة استهبان أسفر عن انطلاق سيول من خلف سد رودبال والتي اجتاحت مجرى نهر رودبال والمناطق المحيطة به".
وأوضح عبداللهي أن "فرق الإغاثة والإنقاذ وقوات عسكرية في المنطقة سارعت إلى نجدة المواطنين الذين حاصرتهم السيول وتم إنقاذ 55 شخصا".
وأشار إلى أن السيول جرفت 15 سيارة، تم سحب 12 منها من وسط السيول.
وأكد أن البحث عن المفقودين ما زال مستمرا، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن معلومات إضافية لاحقا.
وتسبب هطول الأمطار الغزيرة التي مساء أمس الجمعة في مدينة استيبان بالقرب من منطقة السلطان شهباز في فيضان نهر رودبال وحدوث فيضانات.
وقال مدير عام الأرصاد الجوية بمحافظة فارس، اليوم السبت، إنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية في فترة بعد الظهر بشكل تدريجي في المحافظة، خاصة في المناطق الجنوبية.
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