https://arabic.sputniknews.com/20220723/وزير-الدفاع-التركي-يعلن-بدء-عمل-مركز-التنسيق-المشترك-الخاص-بتصدير-الحبوب-1065466297.html
وزير الدفاع التركي يعلن بدء عمل مركز التنسيق المشترك الخاص بتصدير الحبوب
وزير الدفاع التركي يعلن بدء عمل مركز التنسيق المشترك الخاص بتصدير الحبوب
أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم السبت، بدء عمل مركز التنسيق المشترك الخاص بتصدير الحبوب بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة. 23.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-23T15:31+0000
2022-07-23T15:31+0000
2022-07-23T15:31+0000
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أنقرة- سبوتنيك. وقال أكار وفقا لما ذكره المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع التركية: "بدأ ممثلو روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بالاشتراك مع تركيا العمل في المركز التنسيقي المشترك".وأفاد مراسل "سبوتنيك"، أمس الجمعة، بأن روسيا وقعت "اتفاقية الغذاء" بشأن تصدير الحبوب مع الأمم المتحدة وتركيا في مدينة إسطنبول.وصرح مسؤول كبير في الأمم المتحدة في إفادة صحفية، بأن ممثلي روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة سيفتشون السفن المتجهة إلى أوكرانيا بحثًا عن أسلحة.وأضاف: "سيتم إجراء تفتيش على السفن المتجهة إلى الموانئ، وسيتم تنفيذ ذلك تحت سيطرة مركز التنسيق المشترك من قبل ثلاث دول (روسيا وأوكرانيا وتركيا) والأمم المتحدة، وسيتم إنشاء مجموعات تفتيش، حيث سيتم تفتيش السفن للتأكد من عدم وصول اسلحة الى اوكرانيا ".وأشار المسؤول إلى أن "تركيا ستوفر الأفراد وسيتم تمثيل الجانبين (روسيا وأوكرانيا) لذلك هذا التفتيش يعتبر رباعيا".قال المسؤول للصحفيين: "اتفق الجانبان على أنه لا ينبغي لأي من الجانبين مهاجمة السفن القادمة من هذه الموانئ (الأوكرانية)، والمغادرة من المياه الإقليمية إلى البحر الأسود وما وراءه، ولذلك سيتم توفير ممر آمن، وستتم مراقبة ذلك من قبل مراكز التنسيق المشتركة في إسطنبول، ولقد بدأنا بالفعل في الأمم المتحدة في تحديد من سيكون ممثلنا في هذا المركز".وأضاف المسؤول أن "هناك مذكرة تفاهم سيتم توقيعها مع روسيا من قبل الأمين العام والتي تلزمنا ببذل جهود لتسهيل تصدير المواد الغذائية والأسمدة (الروسية) وكذلك المواد اللازمة لإنتاج الأسمدة".وقال المسؤول للصحفيين: "قبل أن يكون لدينا ممر آمن، يجب أن يكون الأوكرانيون واضحين بشأن أماكن الطرق الآمنة وما إذا كانت آمنة بالفعل بشكل عام، وفي وقت سابق، أبلغنا الجانب الأوكراني أنه سيحتاج لحوالي 10 أيام لكي تكون الموانئ جاهزة لاستئناف العمل".وأضاف: "أعتقد أننا نتحدث عن أسبوعين قبل أن نرى الحركة المناسبة للسفن داخل وخارج الموانئ، لكن لن يفاجئني إذا رأينا الحركة الأولية للسفن، لإثبات قدرتنا على العمل".
https://arabic.sputniknews.com/20220722/روسيا-توقع-على-اتفاقية-الأغذية-بشأن-تصدير-الحبوب-1065443642.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار تركيا اليوم, روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
وزير الدفاع التركي يعلن بدء عمل مركز التنسيق المشترك الخاص بتصدير الحبوب
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أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم السبت، بدء عمل مركز التنسيق المشترك الخاص بتصدير الحبوب بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة.
أنقرة- سبوتنيك. وقال أكار وفقا لما ذكره المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع التركية: "بدأ ممثلو روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بالاشتراك مع تركيا العمل في المركز التنسيقي المشترك".
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، أمس الجمعة، بأن روسيا وقعت
"اتفاقية الغذاء" بشأن تصدير الحبوب مع الأمم المتحدة وتركيا في مدينة إسطنبول.
وصرح مسؤول كبير في الأمم المتحدة في إفادة صحفية، بأن ممثلي روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة سيفتشون السفن المتجهة إلى أوكرانيا بحثًا عن أسلحة.
وأضاف: "سيتم إجراء تفتيش على السفن المتجهة إلى الموانئ، وسيتم تنفيذ ذلك تحت سيطرة مركز التنسيق المشترك من قبل ثلاث دول (روسيا وأوكرانيا وتركيا) والأمم المتحدة، وسيتم إنشاء مجموعات تفتيش، حيث سيتم تفتيش السفن للتأكد من عدم وصول اسلحة الى اوكرانيا ".
وأشار المسؤول إلى أن "تركيا ستوفر الأفراد وسيتم تمثيل الجانبين (روسيا وأوكرانيا) لذلك هذا التفتيش يعتبر رباعيا".
وأعلن المسؤول أن "اتفاقية الغذاء" المبرمة في إسطنبول تتضمن تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا".
قال المسؤول للصحفيين: "اتفق الجانبان على أنه لا ينبغي لأي من الجانبين مهاجمة السفن القادمة من هذه الموانئ (الأوكرانية)، والمغادرة من المياه الإقليمية إلى البحر الأسود وما وراءه، ولذلك سيتم توفير ممر آمن، وستتم مراقبة ذلك من قبل مراكز التنسيق المشتركة
في إسطنبول، ولقد بدأنا بالفعل في الأمم المتحدة في تحديد من سيكون ممثلنا في هذا المركز".
وأضاف المسؤول أن "هناك مذكرة تفاهم سيتم توقيعها مع روسيا من قبل الأمين العام والتي تلزمنا ببذل جهود لتسهيل تصدير المواد الغذائية والأسمدة (الروسية) وكذلك المواد اللازمة لإنتاج الأسمدة".
وقال المسؤول للصحفيين: "قبل أن يكون لدينا ممر آمن، يجب أن يكون الأوكرانيون واضحين بشأن أماكن الطرق الآمنة وما إذا كانت آمنة بالفعل بشكل عام، وفي وقت سابق، أبلغنا الجانب الأوكراني أنه سيحتاج لحوالي 10 أيام لكي تكون الموانئ جاهزة لاستئناف العمل".
وأضاف: "أعتقد أننا نتحدث عن أسبوعين قبل أن نرى الحركة المناسبة للسفن داخل وخارج الموانئ، لكن لن يفاجئني إذا رأينا الحركة الأولية للسفن، لإثبات قدرتنا على العمل".