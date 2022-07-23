https://arabic.sputniknews.com/20220723/وزير-خارجية-العراق-مجلس-الأمن-سيعقد-الثلاثاء-جلسة-طارئة-لبحث-الاعتداءات-التركية-على-العراق-1065466576.html
وزير خارجية العراق: مجلس الأمن سيعقد الثلاثاء جلسة طارئة لبحث الاعتداءات التركية على العراق
وزير خارجية العراق: مجلس الأمن سيعقد الثلاثاء جلسة طارئة لبحث الاعتداءات التركية على العراق
أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم السبت، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد يوم الثلاثاء المقبل جلسة طارئة لبحث "الاعتداءات التركية" على الأراضي العراقية،... 23.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-23T15:39+0000
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بغداد - سبوتنيك. وقال حسين، في كلمة أمام البرلمان العراقي، بحسب بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان "مجلس الأمن سيعقد يوم الثلاثاء المقبل جلسة طارئة لمناقشة الاعتداءات التركية ضد العراق لا سيما أن الحادث الأخير يعتبر خرقا واضحا للسيادة العراقية وللمواثيق الدولية".وأشار إلى أهمية "إيجاد الطرق الكفيلة في التعامل مع استمرار القصف التركي على الأراضي العراقية خاصة أن الحكومة العراقية طالبت تركيا بسحب قواتها العسكرية من العراق لفسح المجال للعمل وفق الخطوات الدبلوماسية والسياسية".وبين أن "الحكومة العراقية ترغب بإيجاد الحلول الملائمة مع الجانب التركي بفتح باب المفاوضات بعيدا عن أسلوب التصعيد".وفي وقت سابق من اليوم السبت أعلنت الخارجية العراقية توجيه شكوى إلى مجلس الأمن الدولي وطلبت عقد جلسة طارئة حول "الاعتداء التركي" في محافظة دهوك.أعلنت الخارجية استقدام القائم بالأعمال العراقي في أنقرة إلى بغداد، على خلفية العمليات العسكرية التركية في محافظة دهوك.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، إن "الوزارة قررت استقدام القائم بالأعمال العراقي في أنقرة إلى بغداد".وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع" "الوزارة تجدد إحاطة الرأي العام بعدم وجود أي اتفاقية أمنية وعسكرية مع تركيا".
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وزير خارجية العراق: مجلس الأمن سيعقد الثلاثاء جلسة طارئة لبحث الاعتداءات التركية على العراق
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أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم السبت، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد يوم الثلاثاء المقبل جلسة طارئة لبحث "الاعتداءات التركية" على الأراضي العراقية، وذلك في أعقاب قصف منسوب لتركيا على منتجع سياحي بمحافظة دهوك، شمالي العراق، أسفر عن مقتل عدد من المدنيين.
بغداد - سبوتنيك. وقال حسين، في كلمة أمام البرلمان العراقي، بحسب بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان "مجلس الأمن سيعقد يوم الثلاثاء المقبل جلسة طارئة لمناقشة الاعتداءات التركية ضد العراق لا سيما أن الحادث الأخير يعتبر خرقا واضحا للسيادة العراقية وللمواثيق الدولية".
وأشار إلى أهمية "إيجاد الطرق الكفيلة في التعامل مع استمرار القصف التركي على الأراضي العراقية
خاصة أن الحكومة العراقية طالبت تركيا بسحب قواتها العسكرية من العراق لفسح المجال للعمل وفق الخطوات الدبلوماسية والسياسية".
وبين أن "الحكومة العراقية ترغب بإيجاد الحلول الملائمة مع الجانب التركي بفتح باب المفاوضات بعيدا عن أسلوب التصعيد".
وفي وقت سابق من اليوم السبت أعلنت الخارجية العراقية توجيه شكوى إلى مجلس الأمن الدولي وطلبت عقد جلسة طارئة حول "الاعتداء التركي" في محافظة دهوك.
أعلنت الخارجية استقدام القائم بالأعمال العراقي في أنقرة إلى بغداد، على خلفية العمليات العسكرية التركية في محافظة دهوك.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، إن "الوزارة قررت استقدام القائم بالأعمال العراقي في أنقرة إلى بغداد".
وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية
"واع" "الوزارة تجدد إحاطة الرأي العام بعدم وجود أي اتفاقية أمنية وعسكرية مع تركيا".