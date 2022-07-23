https://arabic.sputniknews.com/20220723/وزير-خارجية-العراق-محمد-بن-سلمان-طلب-منا-استضافة-لقاء-بين-وزير-الخارجية-السعودي-ونظيره-الإيراني-1065460261.html
العراق: ابن سلمان طلب منا استضافة لقاء بين وزيري الخارجية السعودي والإيراني
العراق: ابن سلمان طلب منا استضافة لقاء بين وزيري الخارجية السعودي والإيراني
قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين: إن "ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان طلب استضافة لقاء بين وزير الخارجية السعودي ونظيره الإيراني في بغداد". 23.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-23T11:26+0000
2022-07-23T11:26+0000
2022-07-23T11:42+0000
السعودية
إيران
العراق
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وأشار حسين، في مقابلة مع شبكة "روداو" العراقية إلى أن "خمسة اجتماعات سرية عقدت بين السعودية وإيران على المستوى الأمني حتى الآن".وأكد أن "الاجتماعات التي كانت سرية وعلى المستوى الأمني ستصبح علنية بوساطة عراقية، وأن وزيري خارجية السعودية وإيران سيجتمعان في بغداد".وأوضح أنه "سيتم العمل على تحديد موعدا للقاء علني بين وزير خارجية البلدين في بغداد".يذكر أن العراق استضاف على مدار الأشهر الماضية، جولات من المحادثات بين إيران والسعودية، من أجل رأب الصدع في العلاقات بين البلدين.وتعد إيران والسعودية أبرز قوتين إقليميتين في الخليج، وهما على طرفي نقيض في معظم الملفات الإقليمية وأبرزها النزاع في اليمن، حيث تقود الرياض تحالفاً عسكرياً داعماً للحكومة المعترف بها دولياً، وتتهم الرياض طهران بدعم الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد أبرزها صنعاء.وقطعت طهران والرياض علاقاتهما في 2016، إثر مهاجمة محتجين إيرانيين للسفارة السعودية في طهران، رداً على قيام الرياض بإعدام عالم الدين الشيعي نمر باقر النمر.
https://arabic.sputniknews.com/20220716/الخارجية-السعودية-المحادثات-مع-إيران-لم-تحقق-النتائج-المرجوة-ويدنا-ممدودة-إليها-1065147228.html
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السعودية, إيران, العراق
العراق: ابن سلمان طلب منا استضافة لقاء بين وزيري الخارجية السعودي والإيراني
11:26 GMT 23.07.2022 (تم التحديث: 11:42 GMT 23.07.2022) تابعنا عبر
قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين: إن "ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان طلب استضافة لقاء بين وزير الخارجية السعودي ونظيره الإيراني في بغداد".
وأشار حسين، في مقابلة
مع شبكة "روداو" العراقية إلى أن "خمسة اجتماعات سرية عقدت بين السعودية وإيران على المستوى الأمني حتى الآن".
وأكد أن "الاجتماعات التي كانت سرية وعلى المستوى الأمني ستصبح علنية بوساطة عراقية، وأن وزيري خارجية السعودية وإيران سيجتمعان في بغداد".
وتابع "ولي العهد السعودي طلب منا استضافة لقاء وزير الخارجية السعودي مع نظيره الإيراني في بغداد".
وأوضح أنه "سيتم العمل على تحديد موعدا للقاء علني بين وزير خارجية البلدين في بغداد".
يذكر أن العراق استضاف على مدار الأشهر الماضية، جولات من المحادثات بين إيران والسعودية
، من أجل رأب الصدع في العلاقات بين البلدين.
وتعد إيران والسعودية أبرز قوتين إقليميتين في الخليج، وهما على طرفي نقيض في معظم الملفات الإقليمية وأبرزها النزاع في اليمن، حيث تقود الرياض تحالفاً عسكرياً داعماً للحكومة المعترف بها دولياً، وتتهم الرياض طهران بدعم الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد أبرزها صنعاء.
وقطعت طهران والرياض علاقاتهما في 2016، إثر مهاجمة محتجين إيرانيين للسفارة السعودية في طهران، رداً على قيام الرياض بإعدام عالم الدين الشيعي نمر باقر النمر
.