https://arabic.sputniknews.com/20220723/وصول-وزير-الخارجية-الروسي-إلى-القاهرة-لإجراء-محادثات-مع-القيادة-المصرية-1065469078.html
وصول وزير الخارجية الروسي إلى القاهرة لإجراء محادثات مع القيادة المصرية
وصول وزير الخارجية الروسي إلى القاهرة لإجراء محادثات مع القيادة المصرية
أعلنت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، أن وزير الخارجية، سيرغي لافروف، وصل إلى القاهرة، لإجراء محادثات مع القيادة المصرية. 23.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-23T22:14+0000
2022-07-23T22:14+0000
2022-07-23T22:22+0000
روسيا
مصر
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موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا عبر حسابها بتطبيق "تليغرام": "سيعقد لافروف غدا محادثات مع القيادة المصرية. يبدأ وزير الخارجية الروسية جولته إلى الدول الأفريقية بزيارة هذا البلد الصديق".وتشمل جولة لافروف في أفريقيا كل من مصر وإثيوبيا وأوغندا والكونغو.وتأتي زيارة وزير الخارجية الروسي إلى القاهرة، في خضم أزمة الغذاء التي يعيشها عدد من الدول الأفريقية، بسبب نقص واردات الغذاء من روسيا وأوكرانيا، على خلفية التوتر في البحر الأسود، والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو.
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روسيا, مصر
وصول وزير الخارجية الروسي إلى القاهرة لإجراء محادثات مع القيادة المصرية
22:14 GMT 23.07.2022 (تم التحديث: 22:22 GMT 23.07.2022) تابعنا عبر
أعلنت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، أن وزير الخارجية، سيرغي لافروف، وصل إلى القاهرة، لإجراء محادثات مع القيادة المصرية.
موسكو - سبوتنيك
. وقالت زاخاروفا عبر حسابها بتطبيق "تليغرام": "سيعقد لافروف غدا محادثات مع القيادة المصرية. يبدأ وزير الخارجية الروسية جولته إلى الدول الأفريقية بزيارة هذا البلد الصديق".
وتشمل جولة لافروف في أفريقيا كل من مصر وإثيوبيا وأوغندا والكونغو.
وتأتي زيارة وزير الخارجية الروسي إلى القاهرة، في خضم أزمة الغذاء
التي يعيشها عدد من الدول الأفريقية، بسبب نقص واردات الغذاء من روسيا وأوكرانيا، على خلفية التوتر في البحر الأسود، والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو.