https://arabic.sputniknews.com/20220724/أحافير-تزن-8-أطنان-بشرقي-الصين-تسلط-الضوء-على-ديناصورات-العصر-الطباشيري-1065471770.html

أحافير تزن 8 أطنان بشرقي الصين تسلط الضوء على ديناصورات العصر الطباشيري

أحافير تزن 8 أطنان بشرقي الصين تسلط الضوء على ديناصورات العصر الطباشيري

ذكرت السلطات المحلية في مقاطعة جيانغشي بشرقي الصين أن علماء آثار انتهوا مؤخرا من تنظيف أحافير ديناصورات يبلغ وزنها ثمانية أطنان تم العثور عليها في موقع إنشاء... 24.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-24T04:46+0000

2022-07-24T04:46+0000

2022-07-24T04:46+0000

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وقال هان فنغ لو، الأستاذ المساعد في جامعة الصين لعلوم الأرض (ووهان)، والذي ترأس فريق البحوث، إنه تم تحديد الأحافير التي تم العثور عليها في مدينة قانتشو، مبدئيا على أنها تنتمي إلى فصيلة هادروصوريداي، أو الديناصورات بمنقار البط، حسب وكالة "شينخوا". وتشتمل الأحافير على أجزاء من الجمجمة والأسنان والعمود الفقري وعظام الأطراف والأضلاع. ويعتقد أن أحافير العظام تعود لثلاثة ديناصورات على الأقل بناء على مواقعها وأحجامها. وتم اكتشاف أحافير جنينية لهادروصوريداي سابقا في مدينة قانتشو، بيد أنه لم تكن هناك دراسة تفصيلية عن تطور الأجنة لأحافير الديناصور البالغ. وأشار هان إلى أن الاكتشاف يتمتع بقيمة بحثية كبيرة وسيساعد على فهم تطور هادروصوريداي وتوزيعها الاقليمي في أواخر العصر الطباشيري. وحتى الآن، اكتشف علماء الآثار تسعة أنواع من الديناصورات في قانتشو وأطلقوا أسماء عليها. وتعتبر المدينة أيضا منطقة مركزة وحيدة معروفة في العالم لأجنة ديناصور متحجرة. وبدأ العصر الطباشيري قبل 145 مليون سنة وانتهى قبل 66 مليون سنة. ووفقا للأحافير الموجودة، عاشت معظم الديناصورات في مدينة قانتشو في أواخر العصر الطباشيري التي اقتربت جدا من تاريخ الانقراض الجماعي للديناصورات. وقال وانغ شياو لين، الباحث من معهد علم الحفريات الفقارية وعلم الإنسان القديم التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، إن دراسة أحافير الديناصورات وبيض الديناصورات في قانتشو قد تساعد على فهم المزيد من المعلومات عن الانقراض الجماعي الخامس في الأرض. وقال متحف الصين لعلم الأحياء القديمة إن الصين أطلقت أسماء 338 نوعا من الديناصورات بناء على أساس أحافير العظام. وكانت هذه الديناصورات الصينية قد عاشت خلال الفترات التي تراوحت من أوائل العصر الجوراسي الى أواخر العصر الطباشيري.

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