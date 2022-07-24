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أمير الكويت يصدر أمرا بتعيين الفريق أول أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء
أمير الكويت يصدر أمرا بتعيين الفريق أول أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء
أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مساء اليوم الأحد، أمرا بتعيين الشيخ أحمد النواف رئيسا للوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة. 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T18:15+0000
2022-07-24T18:44+0000
أخبار الكويت اليوم
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وحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أصدر أمير البلاد أمرا أميريا بتعيين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف رئيسا للوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.وشغل نواف عددًا من المناصب الخاصة بالأمن والأجهزة العسكرية في الكويت، وكان آخر منصب شغله نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وكان في السابق يعمل في وزارة الداخلية برتبة فريق أول حتى وقت التقاعد.وتقلّد الشيخ أحمد نواف عدة مناصب أخرى منها منصب مدير للكرة للنادي العربي، وكان أيضاً عضوًا في الجمعية العمومية الخاصة بذلك النادي، علاوة على ذلك تقلّد منصبي رئيس الاتحاد الدولي للشرطة، ورئيس اتحاد الشرطة الكويتي.
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أخبار الكويت اليوم

أمير الكويت يصدر أمرا بتعيين الفريق أول أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء

18:15 GMT 24.07.2022 (تم التحديث: 18:44 GMT 24.07.2022)
© AFP 2022 / YASSER AL-ZAYYATتعيين الشيخ أحمد النواف رئيسا للوزراء في الكويت وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة
تعيين الشيخ أحمد النواف رئيسا للوزراء في الكويت وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2022
© AFP 2022 / YASSER AL-ZAYYAT
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أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مساء اليوم الأحد، أمرا بتعيين الشيخ أحمد النواف رئيسا للوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.
وحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أصدر أمير البلاد أمرا أميريا بتعيين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف رئيسا للوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.
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وشغل نواف عددًا من المناصب الخاصة بالأمن والأجهزة العسكرية في الكويت، وكان آخر منصب شغله نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وكان في السابق يعمل في وزارة الداخلية برتبة فريق أول حتى وقت التقاعد.
وتقلّد الشيخ أحمد نواف عدة مناصب أخرى منها منصب مدير للكرة للنادي العربي، وكان أيضاً عضوًا في الجمعية العمومية الخاصة بذلك النادي، علاوة على ذلك تقلّد منصبي رئيس الاتحاد الدولي للشرطة، ورئيس اتحاد الشرطة الكويتي.
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