https://arabic.sputniknews.com/20220724/أهداف-مباراة-الأهلي-والجونة-ضمن-منافسات-الدوري-المصري-الممتاز--1065509924.html
أهداف مباراة الأهلي والجونة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز
أهداف مباراة الأهلي والجونة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز
فاز النادي الأهلي المصري، اليوم الأحد، على نادي الجونة بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري المصري. 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T22:06+0000
2022-07-24T22:06+0000
2022-07-24T22:06+0000
ماتش الأهلي اليوم
مصر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0f/1062277927_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8b6420e98c67cf9549855ecffc00328b.jpg
وسجل رامي ربيعة وعلي معلول هدفي الأهلي في شباك الجونة، وبهذه النتيجة وصل الأهلي للنقطة 51 في المركز الثالث، بينما توقف رصيد الجونة عند 26 نقطة في المركز الثالث عشر.ودخل الأهلي المباراة محتلًا المركز الثالث في ترتيب الدوري الممتاز برصيد 48 نقطة، فيما كان الجونة في المركز الـ14 برصيد 26 نقطة، بينما يتصدر الزمالك الجدول برصيد 57 نقطة.
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0f/1062277927_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_35e4a7d8ecde7606db03371f397c5de7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ماتش الأهلي اليوم, مصر
أهداف مباراة الأهلي والجونة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز
تابعنا عبر
فاز النادي الأهلي المصري، اليوم الأحد، على نادي الجونة بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري المصري.
وسجل رامي ربيعة وعلي معلول هدفي الأهلي في شباك الجونة، وبهذه النتيجة وصل الأهلي للنقطة 51 في المركز الثالث، بينما توقف رصيد الجونة عند 26 نقطة في المركز الثالث عشر.
ودخل الأهلي المباراة محتلًا المركز الثالث في ترتيب الدوري الممتاز برصيد 48 نقطة، فيما كان الجونة في المركز الـ14 برصيد 26 نقطة، بينما يتصدر الزمالك الجدول برصيد 57 نقطة.