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https://arabic.sputniknews.com/20220724/أهداف-مباراة-الأهلي-والجونة-ضمن-منافسات-الدوري-المصري-الممتاز--1065509924.html
أهداف مباراة الأهلي والجونة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز
أهداف مباراة الأهلي والجونة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز
فاز النادي الأهلي المصري، اليوم الأحد، على نادي الجونة بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري المصري. 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T22:06+0000
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ماتش الأهلي اليوم
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وسجل رامي ربيعة وعلي معلول هدفي الأهلي في شباك الجونة، وبهذه النتيجة وصل الأهلي للنقطة 51 في المركز الثالث، بينما توقف رصيد الجونة عند 26 نقطة في المركز الثالث عشر.ودخل الأهلي المباراة محتلًا المركز الثالث في ترتيب الدوري الممتاز برصيد 48 نقطة، فيما كان الجونة في المركز الـ14 برصيد 26 نقطة، بينما يتصدر الزمالك الجدول برصيد 57 نقطة.
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ماتش الأهلي اليوم, مصر

أهداف مباراة الأهلي والجونة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز

22:06 GMT 24.07.2022
© AFP 2022 / -فريق الأهلي المصري أثناء مباراة وفاق سطيف الجزائري في قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم
فريق الأهلي المصري أثناء مباراة وفاق سطيف الجزائري في قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2022
© AFP 2022 / -
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فاز النادي الأهلي المصري، اليوم الأحد، على نادي الجونة بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري المصري.
وسجل رامي ربيعة وعلي معلول هدفي الأهلي في شباك الجونة، وبهذه النتيجة وصل الأهلي للنقطة 51 في المركز الثالث، بينما توقف رصيد الجونة عند 26 نقطة في المركز الثالث عشر.
ودخل الأهلي المباراة محتلًا المركز الثالث في ترتيب الدوري الممتاز برصيد 48 نقطة، فيما كان الجونة في المركز الـ14 برصيد 26 نقطة، بينما يتصدر الزمالك الجدول برصيد 57 نقطة.
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