https://arabic.sputniknews.com/20220724/أوبر-المصرية-ترفع-أسعار-رحلاتها-بعد-الزيادة-الثالثة-في-البنزين-خلال-2022-1065477414.html

‏"أوبر" المصرية ترفع أسعار رحلاتها بعد الزيادة الثالثة في البنزين خلال 2022

‏"أوبر" المصرية ترفع أسعار رحلاتها بعد الزيادة الثالثة في البنزين خلال 2022

رفعت شركة "أوبر" للنقل في مصر أسعار خدماتها في القاهرة والإسكندرية، وذلك بعد الزيادة الأخيرة في ‏البنزين خلال الشهر الجاري. 24.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-24T09:01+0000

2022-07-24T09:01+0000

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وجاء في رسالة بريد إلكتروني أرسلتها "أوبر" إلى عملائها، يوم الخميس الماضي، أنها قررت أن ترفع تكلفة خدمة "أوبر إكس" لتكون بداية الرحلة 9 جنيهات بدلا من 8.5 جنيه، وارتفع ثمن الكيلو إلى 3 جنيهات مقابل 2.9 جنيه.كما ارتفعت دقيقة الانتظار في "أوبر إكس" إلى 55 قرشا مقابل 50 قرشا، على أن يكون الحد الأدنى للرحلة 15 جنيه مقابل 14 جنيهًا قبل الزيادة.كما نوهت "أوبر مصر" في إعلانها أنها قررت رفع تكلفة خدمة "أوبر إكس saver" لتكون بداية الرحلة عند 7.80 جنيه مقابل 7.25 جنيه، وثمن الكيلو 2.65 جنيه مقابل 2.38 جنيه، كما رفعت دقيقة الانتظار إلى 50 قرش مقابل 45 قرش، وبلغ ثمن الحد الأدنى للرحلة 13 جنيه مقابل 12 جنيه.بينما ارتفعت تكلفة خدمة "أوبر كومفورت" لتكون بداية الرحلة عند 12.40 جنيه، وثمن الكيلو 4.52 جنيه، وارتفعت دقيقة الانتظار 70 قرش، وبلغ ثمن الحد الأدنى للرحلة 20 جنيه.كما زادت تكلفة خدمة التاكسي في "أوبر مصر"، لتكون بداية الرحلة عند 7.60 جنيه، وثمن الكيلو 2.80 جنيه، ودقيقة الانتظار 41 قرش، وبلغ ثمن الحد الأدنى للرحلة 12 جنيه.أما في الإسكندرية، فقد ارتفعت تكلفة خدمة "أوبر إكس"، لتكون بداية الرحلة 8.70 جنيه مقابل 8.30 جنيه، وارتفع ثمن الكيلو إلى 3.15 جنيه مقابل 3 جنيهات، كما ارتفعت دقيقة الانتظار إلى 48 قرش مقابل 45 قرش، على أن يكون الحد الأدنى للرحلة 12 جنيه.وارتفعت تكلفة خدمة "أوبر إكس saver" في الإسكندرية لتكون بداية الرحلة عند 7.70 جنيه مقابل 7.10 جنيه، وثمن الكيلو عند 2.75 جنيه مقابل 2.55 جنيه، وارتفعت دقيقة الانتظار إلى 41 قرش مقابل 38 قرش، وبلغ ثمن الحد الأدنى للرحلة 13 جنيه مقابل 12 جنيه.وجاء في الرسالة الإلكترونية من "أوبر مصر": "كان علينا مراجعة أسعار الأجرة على التطبيق مع تعديل طفيف في ضوء أسعار الوقود الجديدة التي يواجهها السائقون، مع ضمان استمرار ملايين الركاب في التنقل حول المدن بأمان وبتكلفة معقولة".وفي منتصف شهر يوليو/ تموز الجاري، قررت السلطات المصرية زيادة سعر البنزين في البلاد للمرة الثالثة في العام الحالي، وجاء في بيان وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر أنه "تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا كالآتي 8.00 جنيه للتر البنزين 80 و9.25 جنيه للتر البنزين 92 و10.75 جنيه للتر البنزين 95.كما قررت زيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنية / لتر، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه/ طن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه/ طن، فيما قررت تثبيت أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائيه والكهرباء.

https://arabic.sputniknews.com/20220312/أوبر-تفرض-رسوم-بنزين-في-رحلات-ركابها-بسبب-أزمة-الوقود-العالمية-1059793120.html

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