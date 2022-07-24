https://arabic.sputniknews.com/20220724/إسرائيل-تجري-مناورات-درع-البرق-الجوية-المشتركة-مع-إيطاليا-1065490413.html
إسرائيل تجري مناورات "درع البرق" الجوية المشتركة مع إيطاليا
إسرائيل تجري مناورات "درع البرق" الجوية المشتركة مع إيطاليا
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، انطلاق المناورات العسكرية "درع البرق" مع الجيش الإيطالي. 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T12:31+0000
2022-07-24T12:31+0000
2022-07-24T12:31+0000
إسرائيل
إيطاليا
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102031/89/1020318993_0:209:3000:1897_1920x0_80_0_0_514299cf57d1bc984ad8a26d4dbeb20b.jpg
وذكر الموقع الإلكتروني العبري "مفزاك لايف"، ظهر اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي يجري مناورات عسكرية جوية مع نظيره الإيطالي، في قاعدة نفاطيم، شمالي إسرائيل.ويشارك في المناورات العسكرية سلاح الجو الإسرائيلي بمقاتلات من طراز "إف 35" (F35)، فضلا عن طائرات "إف 35" من سلاح الجو الإيطالي، وهي المناورات التي تقام في قاعدة "نفاطيم" الجوية العسكرية شمالي إسرائيل.وأشار الموقع العبري إلى أن المناورات العسكرية تجرى بمشاركة مقاتلات "إف 35" الإسرائيلية وطائرة "نحشون" من سلاح الجو الإسرائيلي، أيضا، بالإضافة إلى 4 طائرات "إف 35" إيطالية.وأوضح الموقع العبري أن مناورات "درع البرق" هي علامة بارزة في تعزيز التعاون بين الجيشين الإيطالي والإسرائيلي، والذي يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية للطائرات "إف 35" وكذلك "نحشون" مع توسيع قدراتها لتشمل سيناريوهات تشغيلية محتملة.
إسرائيل
إيطاليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102031/89/1020318993_96:0:2904:2106_1920x0_80_0_0_20caa989755adea2f3c8741a6c5eb7da.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, إيطاليا, أخبار العالم الآن
إسرائيل تجري مناورات "درع البرق" الجوية المشتركة مع إيطاليا
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، انطلاق المناورات العسكرية "درع البرق" مع الجيش الإيطالي.
وذكر الموقع الإلكتروني العبري "مفزاك لايف"، ظهر اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي يجري مناورات عسكرية جوية مع نظيره الإيطالي، في قاعدة نفاطيم، شمالي إسرائيل.
ويشارك في المناورات العسكرية سلاح الجو الإسرائيلي بمقاتلات من طراز "إف 35" (F35)،
فضلا عن طائرات "إف 35" من سلاح الجو الإيطالي، وهي المناورات التي تقام في قاعدة "نفاطيم" الجوية العسكرية شمالي إسرائيل.
وأشار الموقع العبري إلى أن المناورات العسكرية تجرى بمشاركة مقاتلات "إف 35" الإسرائيلية وطائرة "نحشون" من سلاح الجو الإسرائيلي، أيضا، بالإضافة إلى 4 طائرات "إف 35" إيطالية.
وأوضح الموقع العبري أن مناورات "درع البرق"
هي علامة بارزة في تعزيز التعاون بين الجيشين الإيطالي والإسرائيلي، والذي يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية للطائرات "إف 35" وكذلك "نحشون" مع توسيع قدراتها لتشمل سيناريوهات تشغيلية محتملة.