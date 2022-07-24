https://arabic.sputniknews.com/20220724/إعلام-الصين-لا-تستبعد-الرد-العسكري-إذا-زارت-بيلوسي-تايوان-1065476671.html

إعلام: الصين لا تستبعد الرد العسكري إذا زارت بيلوسي تايوان

إعلام: الصين لا تستبعد الرد العسكري إذا زارت بيلوسي تايوان

حذرت الصين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من زيارة رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، إلى تايوان، حسبما ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، نقلاً عن ستة... 24.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-24T08:40+0000

2022-07-24T08:40+0000

2022-07-24T08:40+0000

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار تايوان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1b/1064281364_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_4a9330fdc27892d47045f7eb18607d3f.jpg

هددت الصين علنًا بـ "اتخاذ إجراء قوي" إذا قامت بيلوسي بزيارة تايوان، مقررة في أغسطس/ آب. لكن أحد المصادر قال إن الصين قامت بتحذير الولايات المتحدة بشكل أقوى من ذي قبل. وقال العديد من الأشخاص المطلعين على الوضع إن التصريحات الخاصة ذهبت إلى أبعد من ذلك، مما يشير إلى احتمال "رد عسكري".ويشير المنشور إلى أن عدة مصادر قالت إن البيت الأبيض يحاول تحديد ما إذا كانت الصين تشكل تهديدات خطيرة أو "تتأرجح على شفا الحرب" في محاولة للضغط على بيلوسي لإلغاء الرحلة.وبحسب الصحيفة، قال مصدران مطلعان على المناقشات إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ومسؤولين كبار آخرين في مجلس الأمن القومي عارضوا الرحلة بسبب خطر تصعيد التوترات في مضيق تايوان.بالإضافة إلى ذلك، يُلاحظ أن العديد من الأشخاص المطلعين على الوضع قالوا إن الجدل حول الرحلة أثار قلق حلفاء واشنطن، الذين يخشون أن تثير الرحلة أزمة بين الولايات المتحدة والصين.في وقت سابق، قال بايدن، نقلاً عن موقف البنتاغون، إن رحلة بيلوسي المخطط لها إلى تايوان لا تبدو فكرة جيدة في الوقت الحالي، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين إن بكين ستتخذ إجراءات فعالة إذا زارت رئيسة مجلس النواب تايوان.في البداية، كان من المفترض أن تتم رحلة الوفد الأمريكي بقيادة بيلوسي إلى تايوان في أبريل/ نيسان. أفادت الأنباء أن الزيارة، التي ستثير حتما احتجاجات من بكين، قد تكون أول زيارة للجزيرة منذ عام 1997 من رئيس مجلس النواب الأمريكي.

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار تايوان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تايوان