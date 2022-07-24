https://arabic.sputniknews.com/20220724/إعلام-رئيس-الوزراء-المجري-خان-الاتحاد-الأوروبي-بسبب-روسيا-1065485022.html
إعلام: رئيس الوزراء المجري خان الاتحاد الأوروبي بسبب روسيا
إعلام: رئيس الوزراء المجري خان الاتحاد الأوروبي بسبب روسيا
اعتبرت دول الاتحاد الأوروبي استعداد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لاتخاذ الخطوات الأولى نحو تطبيع العلاقات مع روسيا خيانة، حسبما كتب ويليام ناتراس في مقال... 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T11:25+0000
2022-07-24T11:25+0000
2022-07-24T11:25+0000
العالم
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في رأيه، هذه واحدة من العلامات المؤكدة على انهيار الوحدة الأوروبية فيما يتعلق بأوكرانيا في مواجهة الضغوط الاقتصادية.من الصعب تخيل سيناريو أكثر إذلالًا للاتحاد الأوروبي: دولة عضو تناشد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيادة إمدادات الغاز بعد سنوات عديدة من سخرية الكتلة من أنباء اعتمادها في مجال الطاقة على موسكو.بالإضافة إلى زيادة الإمداد بالوقود، أصرت بودابست على التعجيل ببناء شركة "روساتوم" الروسية الحكومية مفاعلين نوويين في المجر.كما أشار الكاتب إلى فشل العقوبات المعادية لروسيا التي فرضتها الدول الغربية.وقال كاتب المقال: "بحتمية قاتمة، فشلت القيود الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي. ولم تؤد جهود الكتلة الهائلة إلا إلى عقوبات نصف مكتملة ضد النفط".
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إعلام: رئيس الوزراء المجري خان الاتحاد الأوروبي بسبب روسيا
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اعتبرت دول الاتحاد الأوروبي استعداد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لاتخاذ الخطوات الأولى نحو تطبيع العلاقات مع روسيا خيانة، حسبما كتب ويليام ناتراس في مقال لمجلة "سبكتاتور".
في رأيه، هذه واحدة من العلامات المؤكدة على انهيار الوحدة الأوروبية فيما يتعلق بأوكرانيا في مواجهة الضغوط الاقتصادية.
من الصعب تخيل سيناريو أكثر إذلالًا للاتحاد الأوروبي: دولة عضو تناشد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيادة إمدادات الغا
ز بعد سنوات عديدة من سخرية الكتلة من أنباء اعتمادها في مجال الطاقة على موسكو.
بالإضافة إلى زيادة الإمداد بالوقود، أصرت بودابست على التعجيل ببناء شركة "روساتوم" الروسية الحكومية مفاعلين نوويين في المجر.
وقال الكاتب: "بودابست تصدق في الأمور التي يخشاها الآخرون. على سبيل المثال، تبذل برلين كل ما في وسعها للحصول على المزيد من الوقود الروسي عبر خط أنابيب الغاز "نورد ستريم"، على الرغم من التصريحات السابقة للمستشار أولاف شولتز (حول خطط برلين لتقليل اعتماد ألمانيا على الغاز من روسيا في أقرب وقت ممكن). عارضت المجر العقوبات منذ البداية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى اعتقادها أن اعتماد أوروبا في مجال الطاقة على روسيا سيجعل هذا نوعا من النفاق.
كما أشار الكاتب إلى فشل العقوبات المعادية لروسيا التي فرضتها الدول الغربية.
وقال كاتب المقال: "بحتمية قاتمة، فشلت القيود الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي. ولم تؤد جهود الكتلة الهائلة إلا إلى عقوبات نصف مكتملة ضد النفط".