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إيران: اتفقنا مع روسيا على إنشاء منطقة اقتصادية حرة
إيران: اتفقنا مع روسيا على إنشاء منطقة اقتصادية حرة
أعلن أمين المجلس الأعلى للمناطق الاقتصادية الحرة في إيران سعيد محمد، اليوم الأحد، عن توصل بلاده وروسيا إلى اتفاق لإنشاء منطقة اقتصادية حرة مستقبلا. 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T12:00+0000
2022-07-24T12:00+0000
اقتصاد
روسيا
أخبار إيران
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وقال محمد إن إيران ترغب في تأسيس مناطق حرة مشتركة مع دول الجوار، ولذلك فقد أجرت محادثات خلال الفترة الأخيرة مع الجانب الروسي في هذا الخصوص، حسبما نقلت وكالة "إيرنا" الإيرانية.واستطرد: "خلال المفاوضات التي أجريناها مؤخرا مع ممثل الرئيس الروسي الخاص، أكد الجانبان على ضرورة تشغيل ممر الشمال – جنوب؛ مبينا أن "كلا البلدين لديهما تعهدات بضرورة التسريع في وتيرة إنجاز هذا المشروع".وأشار المسؤول الإيراني، إلى وجود "ثغرات في البنى التحتية اللازمة" ينبغي معالجتها من أجل تشغيل الممر؛ محذرا من أن الدول الأخرى لن تنتظر إلى الأبد في حال عدم إنجاز المشروع، وأن هناك ممرات بديلة في المنطقة ستلجأ إليها.زار الرئيس فلاديمير بوتين طهران، الأسبوع الماضي، في رحلة استغرقت 24 ساعة، حيث بحث مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي قضايا التعاون الثنائي، بالإضافة إلى القضايا الدولية، وحضر القمة الثلاثية بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
https://arabic.sputniknews.com/20220720/أمريكا-تحذر-إيران-من-عواقب-التقارب-مع-روسيا-1065358052.html
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اقتصاد, روسيا, أخبار إيران

إيران: اتفقنا مع روسيا على إنشاء منطقة اقتصادية حرة

12:00 GMT 24.07.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في طهران
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2022
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أعلن أمين المجلس الأعلى للمناطق الاقتصادية الحرة في إيران سعيد محمد، اليوم الأحد، عن توصل بلاده وروسيا إلى اتفاق لإنشاء منطقة اقتصادية حرة مستقبلا.
وقال محمد إن إيران ترغب في تأسيس مناطق حرة مشتركة مع دول الجوار، ولذلك فقد أجرت محادثات خلال الفترة الأخيرة مع الجانب الروسي في هذا الخصوص، حسبما نقلت وكالة "إيرنا" الإيرانية.
محادثات طهران - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، و الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في طهران، إيران 19 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2022
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واستطرد: "خلال المفاوضات التي أجريناها مؤخرا مع ممثل الرئيس الروسي الخاص، أكد الجانبان على ضرورة تشغيل ممر الشمال – جنوب؛ مبينا أن "كلا البلدين لديهما تعهدات بضرورة التسريع في وتيرة إنجاز هذا المشروع".
وأشار المسؤول الإيراني، إلى وجود "ثغرات في البنى التحتية اللازمة" ينبغي معالجتها من أجل تشغيل الممر؛ محذرا من أن الدول الأخرى لن تنتظر إلى الأبد في حال عدم إنجاز المشروع، وأن هناك ممرات بديلة في المنطقة ستلجأ إليها.
زار الرئيس فلاديمير بوتين طهران، الأسبوع الماضي، في رحلة استغرقت 24 ساعة، حيث بحث مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي قضايا التعاون الثنائي، بالإضافة إلى القضايا الدولية، وحضر القمة الثلاثية بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
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