https://arabic.sputniknews.com/20220724/إيران-تكشف-تفاصيل-إحباط-تفجير-منشأة-حساسة-في-أصفهان-قبل-ساعات-من-تنفيذه-1065494912.html
إيران تكشف تفاصيل إحباط تفجير "منشأة حساسة في أصفهان" قبل ساعات من تنفيذه
إيران تكشف تفاصيل إحباط تفجير "منشأة حساسة في أصفهان" قبل ساعات من تنفيذه
كشفت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، عن "تفاصيل جديدة بشأن شبكة "عملاء"، قالت وزارة الأمن الإيرانية أمس السبت، إنها "اعتقلت جميع أعضائها أخيراً"، متهمة إياهم... 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T14:24+0000
2022-07-24T14:24+0000
2022-07-24T14:24+0000
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
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وذكرت وكالة "نور نيوز" الإيرانية التابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي، أن "المعلومات التي وصلتها تكشف أن الخلية كانت تسعى إلى تفجير منشأة حساسة في محافظة أصفهان"، مضيفة أن المجموعة "كانت قد وضعت مواد شديدة الانفجار في المكان المعني، وفقط سويعات كانت تفصلها عن تنفيذ المرحلة النهائية من العملية الإرهابية قبل إحباطها".ووصفت الوكالة "عملية اكتشاف واعتقال أعضاء الشبكة بأنها كانت إحدى أعقد عمليات الجهاز الاستخباري الإيراني في الداخل والخارج"، قائلة إن "أعضاء الخلية دخلوا إيران منذ أشهر عبر إقليم كردستان العراق بتوجيه من ضابط اتصال لمنظمة التجسس للكيان الصهيوني".ولفتت إلى أن الخلية حددت "إحدى المنشآت الحساسة للبلاد في محافظة أصفهان لتفجيرها"، مؤكدة أن أعضاءها تدربوا لأشهر لتنفيذ هذه العملية في دولة أفريقية وقاموا بمحاكاة العملية عدة مرات.وكانت وزارة الاستخبارات الإيرانية أعلنت، أمس السبت، تفكيك شبكة عملاء تابعة للموساد الإسرائيلي، كانت تهدف لتنفيذ عمليات إرهابية في إيران.وكشفت الوزارة في بيان، أنه تم تفكيك واعتقال شبكة من عملاء تابعين للموساد الإسرائيلي، حيث تم إرسالهم إلى البلاد لتنفيذ عمليات إرهابية.
https://arabic.sputniknews.com/20220723/الاستخبارات-الإيرانية-تعلن-تفكيك-شبكة-تابعة-للموساد-الإسرائيلي-داخل-البلاد-1065466773.html
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أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم
إيران تكشف تفاصيل إحباط تفجير "منشأة حساسة في أصفهان" قبل ساعات من تنفيذه
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كشفت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، عن "تفاصيل جديدة بشأن شبكة "عملاء"، قالت وزارة الأمن الإيرانية أمس السبت، إنها "اعتقلت جميع أعضائها أخيراً"، متهمة إياهم بالسعي لتنفيذ عمليات "إرهابية غير مسبوقة" في البلاد.
وذكرت وكالة
"نور نيوز" الإيرانية التابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي، أن "المعلومات التي وصلتها تكشف أن الخلية كانت تسعى إلى تفجير منشأة حساسة في محافظة أصفهان"، مضيفة أن المجموعة "كانت قد وضعت مواد شديدة الانفجار في المكان المعني، وفقط سويعات كانت تفصلها عن تنفيذ المرحلة النهائية من العملية الإرهابية قبل إحباطها".
ووصفت الوكالة "عملية اكتشاف واعتقال أعضاء الشبكة بأنها كانت إحدى أعقد عمليات الجهاز الاستخباري الإيراني في الداخل والخارج"، قائلة إن "أعضاء الخلية دخلوا إيران منذ أشهر عبر إقليم كردستان العراق بتوجيه من ضابط اتصال لمنظمة التجسس للكيان الصهيوني".
ولفتت إلى أن الخلية حددت "إحدى المنشآت الحساسة للبلاد في محافظة أصفهان لتفجيرها"، مؤكدة أن أعضاءها تدربوا لأشهر لتنفيذ هذه العملية في دولة أفريقية وقاموا بمحاكاة العملية عدة مرات.
وكانت وزارة الاستخبارات الإيرانية أعلنت، أمس السبت، تفكيك شبكة عملاء تابعة للموساد الإسرائيلي
، كانت تهدف لتنفيذ عمليات إرهابية في إيران.
وكشفت الوزارة في بيان، أنه تم تفكيك واعتقال شبكة من عملاء تابعين للموساد الإسرائيلي، حيث تم إرسالهم إلى البلاد لتنفيذ عمليات إرهابية.