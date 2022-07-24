https://arabic.sputniknews.com/20220724/إيطاليا-تستقبل-أكثر-من-ألف-مهاجر-خلال-ساعات-1065491158.html

إيطاليا تستقبل أكثر من ألف مهاجر خلال ساعات

إيطاليا تستقبل أكثر من ألف مهاجر خلال ساعات

وصل أكثر من ألف مهاجر إلى إيطاليا خلال الساعات القليلة الماضية، بينما كان مئات آخرون تم إنقاذهم من قبل سفن إغاثة إنسانية ينتظرون ميناء لاستقبالهم، بحسب السلطات... 24.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-24T12:59+0000

2022-07-24T12:59+0000

2022-07-24T12:59+0000

إيطاليا

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وخلال الفترة من 1 يناير/ كانون الثاني و22 يوليو/ تموز، وصل 34 ألف شخص إلى إيطاليا عن طريق البحر، مقارنة بـ 25500 خلال الفترة نفسها في عام 2021، و10900 في عام 2020، وفقا لوزارة الداخلية الإيطالية.يوم السبت، أنقذت سفن تجارية وخفر السواحل أكثر من 600 شخص كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط على متن سفن صيد قبالة كالابريا جنوب إيطاليا.تم إنزالهم في عدة موانئ في صقلية، بحسب وكالة "فرانس برس".كما انتشلت السلطات خمس جثث لمهاجرين لقوا حتفهم حتى الآن في ظروف غير محددة.في جزيرة لامبيدوزا، وصل نحو 522 شخصا من أفغانستان وباكستان والسودان وإثيوبيا والصومال ضمن آخرين، في ساعات متأخرة من يوم السبت على متن 15 قاربا من تونس وليبيا.وبحسب وسائل الإعلام الإيطالية، فقد اكتظ مركز الاستقبال في الجزيرة.وتبلغ طاقة المركز الاستيعابية ما بين 250 و300 شخص، بينما يستضيف حاليا 1200 شخص.

https://arabic.sputniknews.com/20220720/منظمة-حقوقية-نحو-ألف-مهاجر-ماتوا-أو-اختفوا-أثناء-محاولاتهم-الوصول-إلى-إسبانيا-1065350791.html

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إيطاليا