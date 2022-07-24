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https://arabic.sputniknews.com/20220724/إيطاليا-تستقبل-أكثر-من-ألف-مهاجر-خلال-ساعات-1065491158.html
إيطاليا تستقبل أكثر من ألف مهاجر خلال ساعات
إيطاليا تستقبل أكثر من ألف مهاجر خلال ساعات
وصل أكثر من ألف مهاجر إلى إيطاليا خلال الساعات القليلة الماضية، بينما كان مئات آخرون تم إنقاذهم من قبل سفن إغاثة إنسانية ينتظرون ميناء لاستقبالهم، بحسب السلطات... 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T12:59+0000
2022-07-24T12:59+0000
إيطاليا
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وخلال الفترة من 1 يناير/ كانون الثاني و22 يوليو/ تموز، وصل 34 ألف شخص إلى إيطاليا عن طريق البحر، مقارنة بـ 25500 خلال الفترة نفسها في عام 2021، و10900 في عام 2020، وفقا لوزارة الداخلية الإيطالية.يوم السبت، أنقذت سفن تجارية وخفر السواحل أكثر من 600 شخص كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط على متن سفن صيد قبالة كالابريا جنوب إيطاليا.تم إنزالهم في عدة موانئ في صقلية، بحسب وكالة "فرانس برس".كما انتشلت السلطات خمس جثث لمهاجرين لقوا حتفهم حتى الآن في ظروف غير محددة.في جزيرة لامبيدوزا، وصل نحو 522 شخصا من أفغانستان وباكستان والسودان وإثيوبيا والصومال ضمن آخرين، في ساعات متأخرة من يوم السبت على متن 15 قاربا من تونس وليبيا.وبحسب وسائل الإعلام الإيطالية، فقد اكتظ مركز الاستقبال في الجزيرة.وتبلغ طاقة المركز الاستيعابية ما بين 250 و300 شخص، بينما يستضيف حاليا 1200 شخص.
https://arabic.sputniknews.com/20220720/منظمة-حقوقية-نحو-ألف-مهاجر-ماتوا-أو-اختفوا-أثناء-محاولاتهم-الوصول-إلى-إسبانيا-1065350791.html
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إيطاليا تستقبل أكثر من ألف مهاجر خلال ساعات

12:59 GMT 24.07.2022
© AFP 2022 / ALBERTO PIZZOLIمهاجرون من تونس وليبيا يصلون على متن قارب حرس الحدود الإيطالي (خفر السواحل) في جزيرة بيلاجي الإيطالية في لامبيدوزا، 1 أغسطس/ آب 2020
مهاجرون من تونس وليبيا يصلون على متن قارب حرس الحدود الإيطالي (خفر السواحل) في جزيرة بيلاجي الإيطالية في لامبيدوزا، 1 أغسطس/ آب 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2022
© AFP 2022 / ALBERTO PIZZOLI
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وصل أكثر من ألف مهاجر إلى إيطاليا خلال الساعات القليلة الماضية، بينما كان مئات آخرون تم إنقاذهم من قبل سفن إغاثة إنسانية ينتظرون ميناء لاستقبالهم، بحسب السلطات ومنظمات غير حكومية، اليوم الأحد.
وخلال الفترة من 1 يناير/ كانون الثاني و22 يوليو/ تموز، وصل 34 ألف شخص إلى إيطاليا عن طريق البحر، مقارنة بـ 25500 خلال الفترة نفسها في عام 2021، و10900 في عام 2020، وفقا لوزارة الداخلية الإيطالية.
انقاذ مهاجرين من قبل فريق من حفر السواحل سي ووتش-3 على بعد حوالي 35 ميلاً من ليبيا، في نطاق منطقة البحث والإنقاذ الليبية، 18 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2022
منظمة حقوقية: نحو ألف مهاجر ماتوا أو اختفوا أثناء محاولاتهم الوصول إلى إسبانيا
20 يوليو, 16:49 GMT
يوم السبت، أنقذت سفن تجارية وخفر السواحل أكثر من 600 شخص كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط على متن سفن صيد قبالة كالابريا جنوب إيطاليا.
تم إنزالهم في عدة موانئ في صقلية، بحسب وكالة "فرانس برس".
كما انتشلت السلطات خمس جثث لمهاجرين لقوا حتفهم حتى الآن في ظروف غير محددة.
في جزيرة لامبيدوزا، وصل نحو 522 شخصا من أفغانستان وباكستان والسودان وإثيوبيا والصومال ضمن آخرين، في ساعات متأخرة من يوم السبت على متن 15 قاربا من تونس وليبيا.
وبحسب وسائل الإعلام الإيطالية، فقد اكتظ مركز الاستقبال في الجزيرة.
وتبلغ طاقة المركز الاستيعابية ما بين 250 و300 شخص، بينما يستضيف حاليا 1200 شخص.
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