https://arabic.sputniknews.com/20220724/اشتباكات-بين-القوات-الإسرائيلية-ومقاومين-فلسطينيين-خلال-اقتحام-نابلس--1065471033.html
اشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومقاومين فلسطينيين خلال اقتحام نابلس
اشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومقاومين فلسطينيين خلال اقتحام نابلس
اندلعت صباح اليوم الأحد، اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية خلال عملية اقتحام البلدة في نابلس. 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T01:03+0000
2022-07-24T01:03+0000
2022-07-24T01:09+0000
أخبار فلسطين اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1b/1062784968_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a497df426e652de30360caaaa210bd50.jpg
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن قوات الجيش تنفذ حاليًا نشاط عسكري في مدينة نابلس، ووقع اشتباك مسلح بين مسلحين فلسطينيين والجيش.وأطلق مقاومون النار صوب عدة حواجز لجيش الاحتلال في الضفة إسنادا لمدينة نابلس، فيما أصيب 8 أشخاص إحداها خطيرة جراء المواجهات الجارية في نابلس، بحسب الهلال الأحمر الفلسطينى.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1b/1062784968_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_f910957b24a6f7192fddb5b651d3dc52.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم
اشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومقاومين فلسطينيين خلال اقتحام نابلس
01:03 GMT 24.07.2022 (تم التحديث: 01:09 GMT 24.07.2022) تابعنا عبر
اندلعت صباح اليوم الأحد، اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية خلال عملية اقتحام البلدة في نابلس.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن قوات الجيش تنفذ حاليًا نشاط عسكري في مدينة نابلس، ووقع اشتباك مسلح بين مسلحين فلسطينيين والجيش.
وأطلق مقاومون النار صوب عدة حواجز لجيش الاحتلال في الضفة إسنادا لمدينة نابلس، فيما أصيب 8 أشخاص إحداها خطيرة جراء المواجهات الجارية في نابلس، بحسب الهلال الأحمر الفلسطينى.