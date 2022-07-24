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اشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومقاومين فلسطينيين خلال اقتحام نابلس
https://arabic.sputniknews.com/20220724/اشتباكات-بين-القوات-الإسرائيلية-ومقاومين-فلسطينيين-خلال-اقتحام-نابلس--1065471033.html
اشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومقاومين فلسطينيين خلال اقتحام نابلس
اشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومقاومين فلسطينيين خلال اقتحام نابلس
اندلعت صباح اليوم الأحد، اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية خلال عملية اقتحام البلدة في نابلس. 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T01:03+0000
2022-07-24T01:09+0000
أخبار فلسطين اليوم
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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن قوات الجيش تنفذ حاليًا نشاط عسكري في مدينة نابلس، ووقع اشتباك مسلح بين مسلحين فلسطينيين والجيش.وأطلق مقاومون النار صوب عدة حواجز لجيش الاحتلال في الضفة إسنادا لمدينة نابلس، فيما أصيب 8 أشخاص إحداها خطيرة جراء المواجهات الجارية في نابلس، بحسب الهلال الأحمر الفلسطينى.
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أخبار فلسطين اليوم

اشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومقاومين فلسطينيين خلال اقتحام نابلس

01:03 GMT 24.07.2022 (تم التحديث: 01:09 GMT 24.07.2022)
© Sputnik . ajwad updateالجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة الاعلام الفلسطينية جنوب نابلس
الجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة الاعلام الفلسطينية جنوب نابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2022
© Sputnik . ajwad update
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اندلعت صباح اليوم الأحد، اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية خلال عملية اقتحام البلدة في نابلس.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن قوات الجيش تنفذ حاليًا نشاط عسكري في مدينة نابلس، ووقع اشتباك مسلح بين مسلحين فلسطينيين والجيش.
وأطلق مقاومون النار صوب عدة حواجز لجيش الاحتلال في الضفة إسنادا لمدينة نابلس، فيما أصيب 8 أشخاص إحداها خطيرة جراء المواجهات الجارية في نابلس، بحسب الهلال الأحمر الفلسطينى.
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