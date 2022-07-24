https://arabic.sputniknews.com/20220724/الأردن-يتابع-خلافا-وقع-بين-منتخبه-للسلة-ونظيره-اللبناني-في-بطولة-آسيا-1065495220.html
الأردن يتابع خلافا وقع بين منتخبه للسلة ونظيره اللبناني في بطولة آسيا
الأردن يتابع خلافا وقع بين منتخبه للسلة ونظيره اللبناني في بطولة آسيا
أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أنها تتابع من خلال سفارتها في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، الخلاف الذي وقع بين أعضاء من المنتخبين الأردني... 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T14:36+0000
2022-07-24T14:36+0000
2022-07-24T14:36+0000
مجتمع
العالم العربي
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وأوضحت صحيفة "الدستور" الأردنية أن الخارجية الأردنية أجرت اتصالات مع رئيس الاتحاد الأردني لكرة السلة والذي يتواصل مع السفير الأردني في جاكرتا بهذا الخصوص.وأضافت أن بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة السلة تعرضت إلى اعتداء من أفراد بعثة المنتخب اللبناني، وذلك في مقر إقامة الفريقين بالفندق في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.وفي وقت سابق، أفادت مصادر من بعثة "صقور الأردن" في جاكرتا، بأنه تم الاعتداء على رئيس البعثة الأردنية وعدد من أفراد الجهاز الفني بالضرب، مع إشهار أدوات حادة من الجانب اللبناني، في مشهد استنكرت الشارع الرياضي الأردني، بحسب صحيفة "الغد" الأردنية.تدخلت الشرطة الإندونيسية وأخذت الإفادات من أفراد البعثة الأردنية والتحقيق جار، فيما أجرى السفير الأردني في إندونيسيا عبد الله أبو رمان زيارة تفقدية للبعثة الأردنية للاطمئنان على صحة أفرادها.وحصل منتخب لبنان على بطاقة الصعود إلى الدور النهائي من بطولة كأس أمم آسيا لكرة السلة على حساب نظيره الأردني، حيث قاد النجم وائل عرقجي منتخب لبنان لتحقيق الفوز بفارق نقطة واحدة (86-85) بعدما سجل بمفرده 25 نقطة من بينهم 3 ريباوند و5 ثلاثيات، و12 ثنائية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, العالم العربي
الأردن يتابع خلافا وقع بين منتخبه للسلة ونظيره اللبناني في بطولة آسيا
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أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أنها تتابع من خلال سفارتها في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، الخلاف الذي وقع بين أعضاء من المنتخبين الأردني واللبناني المشاركين في بطولة كأس آسيا لكرة السلة 2022.
وأوضحت صحيفة
"الدستور" الأردنية أن الخارجية الأردنية أجرت اتصالات مع رئيس الاتحاد الأردني لكرة السلة والذي يتواصل مع السفير الأردني في جاكرتا بهذا الخصوص.
وأضافت أن بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة السلة تعرضت إلى اعتداء من أفراد بعثة المنتخب اللبناني، وذلك في مقر إقامة الفريقين بالفندق في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.
وفي وقت سابق، أفادت مصادر من بعثة "صقور الأردن" في جاكرتا، بأنه تم الاعتداء على رئيس البعثة الأردنية وعدد من أفراد الجهاز الفني بالضرب، مع إشهار أدوات حادة من الجانب اللبناني، في مشهد استنكرت الشارع الرياضي الأردني، بحسب صحيفة
"الغد" الأردنية.
تدخلت الشرطة الإندونيسية وأخذت الإفادات من أفراد البعثة الأردنية والتحقيق جار، فيما أجرى السفير الأردني في إندونيسيا عبد الله أبو رمان زيارة تفقدية للبعثة الأردنية للاطمئنان على صحة أفرادها.
وحصل منتخب لبنان على بطاقة الصعود إلى الدور النهائي من بطولة كأس أمم آسيا لكرة السلة على حساب نظيره الأردني، حيث قاد النجم وائل عرقجي منتخب لبنان لتحقيق الفوز بفارق نقطة واحدة (86-85) بعدما سجل بمفرده 25 نقطة من بينهم 3 ريباوند و5 ثلاثيات، و12 ثنائية.