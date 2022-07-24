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https://arabic.sputniknews.com/20220724/الأردن-يسجل-أعلى-معدل-تضخم-له-منذ-عام-2018-1065483178.html
الأردن يسجل أعلى معدل تضخم له منذ عام 2018
الأردن يسجل أعلى معدل تضخم له منذ عام 2018
أعلن البنك المركزي الأردني، اليوم الأحد، عن تسجيل البلاد أعلى معدل تضخم منذ 4 سنوات.‏ 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T10:45+0000
2022-07-24T10:45+0000
العالم العربي
أخبار الأردن
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وارتفع معدل التضخم السنوي في الأردن إلى 5.2 بالمئة خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.وتمثلت أكبر زيادة في الأسعار من قطاع الترفيه والثقافة بنسبة 9.8 بالمئة، وقطاع المطاعم والفنادق بنسبة 9.4 بالمئة، والسكن بنسبة 8.9 بالمئة، وتحديدا الوقود والإنارة 29.9 بالمئة والغذاء 4.1 بالمئة.وكان معدل التضخم في شهر مايو/ أيار الماضي قد وصل إلى 4.4 بالمئة.وفي شهر يوليو/ تموز الجاري، ارتفعت أسعار المستهلك (التضخم) بنسبة 1 بالمئة، ليسجل مؤشر أسعار المستهلكين 107.6 نقطة، وذلك بالمقارنة مع شهر مايو.ولفتت قناة "المملكة" الأردنية إلى أن أسعار المستهلك في النصف الأول من العام الجاري ارتفعت بنسبة 3.91 بالئمئة، بالمقارنة مع نهاية العام الماضي، ديسمبر/ كانون الأول عام 2021.
https://arabic.sputniknews.com/20220713/التضخم-في-أمريكا-يقفز-إلى-أعلى-مستوياته-منذ-41-عاما-عند-91-1065030626.html
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العالم العربي, أخبار الأردن

الأردن يسجل أعلى معدل تضخم له منذ عام 2018

10:45 GMT 24.07.2022
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWIمدينة عمان، الأردن 5 أبريل 2021
مدينة عمان، الأردن 5 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2022
مدينة عمان، الأردن 5 أبريل 2021
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWI
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أعلن البنك المركزي الأردني، اليوم الأحد، عن تسجيل البلاد أعلى معدل تضخم منذ 4 سنوات.‏
وارتفع معدل التضخم السنوي في الأردن إلى 5.2 بالمئة خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.
وتمثلت أكبر زيادة في الأسعار من قطاع الترفيه والثقافة بنسبة 9.8 بالمئة، وقطاع المطاعم والفنادق بنسبة 9.4 بالمئة، والسكن بنسبة 8.9 بالمئة، وتحديدا الوقود والإنارة 29.9 بالمئة والغذاء 4.1 بالمئة.
التضخم الاقتصادي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2022
التضخم في أمريكا يقفز إلى أعلى مستوياته منذ 41 عاما
13 يوليو, 15:38 GMT
وكان معدل التضخم في شهر مايو/ أيار الماضي قد وصل إلى 4.4 بالمئة.
وفي شهر يوليو/ تموز الجاري، ارتفعت أسعار المستهلك (التضخم) بنسبة 1 بالمئة، ليسجل مؤشر أسعار المستهلكين 107.6 نقطة، وذلك بالمقارنة مع شهر مايو.
ولفتت قناة "المملكة" الأردنية إلى أن أسعار المستهلك في النصف الأول من العام الجاري ارتفعت بنسبة 3.91 بالئمئة، بالمقارنة مع نهاية العام الماضي، ديسمبر/ كانون الأول عام 2021.
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