https://arabic.sputniknews.com/20220724/الأردن-يسجل-أعلى-معدل-تضخم-له-منذ-عام-2018-1065483178.html

الأردن يسجل أعلى معدل تضخم له منذ عام 2018

الأردن يسجل أعلى معدل تضخم له منذ عام 2018

أعلن البنك المركزي الأردني، اليوم الأحد، عن تسجيل البلاد أعلى معدل تضخم منذ 4 سنوات.‏ 24.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-24T10:45+0000

2022-07-24T10:45+0000

2022-07-24T10:45+0000

العالم العربي

أخبار الأردن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/06/1048589761_0:292:3072:2020_1920x0_80_0_0_a475d44285225cd77f79e31c7c3357ab.jpg

وارتفع معدل التضخم السنوي في الأردن إلى 5.2 بالمئة خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.وتمثلت أكبر زيادة في الأسعار من قطاع الترفيه والثقافة بنسبة 9.8 بالمئة، وقطاع المطاعم والفنادق بنسبة 9.4 بالمئة، والسكن بنسبة 8.9 بالمئة، وتحديدا الوقود والإنارة 29.9 بالمئة والغذاء 4.1 بالمئة.وكان معدل التضخم في شهر مايو/ أيار الماضي قد وصل إلى 4.4 بالمئة.وفي شهر يوليو/ تموز الجاري، ارتفعت أسعار المستهلك (التضخم) بنسبة 1 بالمئة، ليسجل مؤشر أسعار المستهلكين 107.6 نقطة، وذلك بالمقارنة مع شهر مايو.ولفتت قناة "المملكة" الأردنية إلى أن أسعار المستهلك في النصف الأول من العام الجاري ارتفعت بنسبة 3.91 بالئمئة، بالمقارنة مع نهاية العام الماضي، ديسمبر/ كانون الأول عام 2021.

https://arabic.sputniknews.com/20220713/التضخم-في-أمريكا-يقفز-إلى-أعلى-مستوياته-منذ-41-عاما-عند-91-1065030626.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, أخبار الأردن