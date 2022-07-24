https://arabic.sputniknews.com/20220724/البحرية-الإسرائيلية-تحبط-محاولة-تهريب-أسلحة-الليلة-الماضية-على-الحدود-المصرية-1065479322.html
البحرية الإسرائيلية تحبط محاولة تهريب أسلحة الليلة الماضية على الحدود المصرية
البحرية الإسرائيلية تحبط محاولة تهريب أسلحة الليلة الماضية على الحدود المصرية
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إحباطه محاولة تهريب بحرية في ساعات الليلة الماضية على الحدود المصرية. 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T09:58+0000
2022-07-24T09:58+0000
2022-07-24T09:58+0000
إسرائيل
مصر
العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم العربي
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نشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، أن قوات البحرية الإسرائيلية نجحت في إحباط محاولة تهريب بحرية الليلة الماضية على الحدود المصرية.وأكد خروج قارب فلسطيني من مصر باتجاه قطاع غزة خارقا منطقة الصيد المسموح بها في جنوب القطاع، مدعيا أن قوات البحرية الإسرائيلية قامت بتحذير الأشخاص المتواجدين على متن القارب عبر مكبرات الصوت.وأوضح أدرعي أن هؤلاء المتواجدين على متن القارب لم يستجيبوا لمكبرات الصوت، وأطلق الجنود الإسرائيليون النار في الهواء، وبعدها صوب القارب بحسب تعليمات إطلاق النار، حيث قام المشتبه فيهم بالسباحة نحو شواطئ غزة.وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن القارب احتوى على أسلحة وذخائر قادمة من مصر مخصصة لحركة "حماس".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, مصر, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي
البحرية الإسرائيلية تحبط محاولة تهريب أسلحة الليلة الماضية على الحدود المصرية
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إحباطه محاولة تهريب بحرية في ساعات الليلة الماضية على الحدود المصرية.
نشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، أن قوات البحرية الإسرائيلية
نجحت في إحباط محاولة تهريب بحرية الليلة الماضية على الحدود المصرية.
وأكد خروج قارب فلسطيني من مصر باتجاه قطاع غزة خارقا منطقة الصيد المسموح بها في جنوب القطاع
، مدعيا أن قوات البحرية الإسرائيلية قامت بتحذير الأشخاص المتواجدين على متن القارب عبر مكبرات الصوت.
وأوضح أدرعي أن هؤلاء المتواجدين على متن القارب لم يستجيبوا لمكبرات الصوت، وأطلق الجنود الإسرائيليون النار في الهواء، وبعدها صوب القارب بحسب تعليمات إطلاق النار، حيث قام المشتبه فيهم بالسباحة نحو شواطئ غزة.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن القارب احتوى على أسلحة وذخائر قادمة من مصر مخصصة لحركة "حماس".