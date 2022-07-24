https://arabic.sputniknews.com/20220724/الجزائر-تعلن-حدوث-عطب-في-أنبوب-ميدغاز-الذي-يزود-إسبانيا-بالغاز-1065492441.html
الجزائر تعلن حدوث عطب في أنبوب "ميدغاز" الذي يزود إسبانيا بالغاز
الجزائر تعلن حدوث عطب في أنبوب "ميدغاز" الذي يزود إسبانيا بالغاز
أفاد مصدر مسؤول بشركة "سوناطراك" الجزائرية للطاقة، اليوم الأحد، بوقوع عطب في الجانب الإسباني من أنبوب "ميدغاز" الذي يزود مدريد بالغاز. 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T13:25+0000
2022-07-24T13:25+0000
2022-07-24T13:25+0000
الجزائر
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103854/79/1038547908_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_18d7a190db5213de542167afdf9179e4.jpg
الجزائر - سبوتنيك. وقال المصدر لـ"سبوتنيك": "وقعت حادثة في الجانب الإسباني من خط أنابيب الغاز ميدغاز، الذي يربط الجزائر بإسبانيا، تسببت في انقطاع مؤقت لإمدادات الغاز لإسبانيا".وأضاف المصدر أن "الفرق الإسبانية عاكفة على إصلاح العطب".وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس إدارة شركة "سوناطراك" الجزائرية توفيق حكار إنه من المرجح أن يتم توقيع اتفاقيات لبيع الغاز بأسعار جديدة مع إسبانيا.وأكد أن العقود المبرمة تمنع توجيه الغاز الجزائري إلى دول أخرى شريطة موافقة الشركة وتقاسم الأرباح.وكشف حكار أن "صادرات المحروقات في نهاية أيار/مايو 2022 بلغ 21.5 مليار دولار أمريكي مقابل 12.6 مليار دولار نهاية مايو لعام 2021".تعمل شركة النفط الجزائرية المملوكة للدولة "سوناطراك" في استخراج ومعالجة ونقل وبيع المحروقات وهي الأكبر ليس فقط في الجزائر، وإنما في القارة الأفريقية.
https://arabic.sputniknews.com/20220622/الأزمة-مع-الجزائر-تسبب-ارتفاع-الأسعار-في-إسبانيا-1064059528.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103854/79/1038547908_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b9922c57945e279f84da45415c2c3417.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الجزائر, العالم العربي
الجزائر تعلن حدوث عطب في أنبوب "ميدغاز" الذي يزود إسبانيا بالغاز
تابعنا عبر
أفاد مصدر مسؤول بشركة "سوناطراك" الجزائرية للطاقة، اليوم الأحد، بوقوع عطب في الجانب الإسباني من أنبوب "ميدغاز" الذي يزود مدريد بالغاز.
الجزائر - سبوتنيك
. وقال المصدر لـ"سبوتنيك": "وقعت حادثة في الجانب الإسباني من خط أنابيب الغاز ميدغاز، الذي يربط الجزائر بإسبانيا، تسببت في انقطاع مؤقت لإمدادات الغاز لإسبانيا".
وأضاف المصدر أن "الفرق الإسبانية عاكفة على إصلاح العطب".
وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس إدارة شركة "سوناطراك" الجزائرية توفيق حكار إنه من المرجح أن يتم توقيع اتفاقيات لبيع الغاز بأسعار جديدة
مع إسبانيا.
وأكد أن العقود المبرمة تمنع توجيه الغاز الجزائري إلى دول أخرى شريطة موافقة الشركة وتقاسم الأرباح.
وكشف حكار أن "صادرات المحروقات في نهاية أيار/مايو 2022 بلغ 21.5 مليار دولار أمريكي مقابل 12.6 مليار دولار نهاية مايو لعام 2021".
تعمل شركة النفط
الجزائرية المملوكة للدولة "سوناطراك" في استخراج ومعالجة ونقل وبيع المحروقات وهي الأكبر ليس فقط في الجزائر، وإنما في القارة الأفريقية.