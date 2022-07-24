https://arabic.sputniknews.com/20220724/الجماهير-تهتف-باسم-شاكيرا-خلال-ودية-برشلونة-وريال-مدريد-فيديو-1065476826.html

الجماهير تهتف باسم شاكيرا خلال ودية برشلونة وريال مدريد... فيديو

الجماهير تهتف باسم شاكيرا خلال ودية برشلونة وريال مدريد... فيديو

تعرض قائد نادي برشلونة، جيرارد بيكيه، لموقف محرج خلال مواجهة ريال مدريد، المباراة الودية التي أقيمت في لاس فيغاس، بعدما أطلقت الجماهير صافرات استهجان كثيرة... 24.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-24T08:45+0000

2022-07-24T08:45+0000

2022-07-24T08:45+0000

رياضة

بيكيه

صافرات

شاكيرا

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جاءت الصافرات بسبب ميل الجماهير اللاتينية نحو المطربة الكولومبية شاكيرا، بعد انفصالها عن بيكيه مؤخرا.وأظهرت مقاطع فيديو، الجماهير وهي تهتف "شاكيرا شاكيرا" في كل مرة يلمس فيها بيكيه الكرة.وقال جوردي ألبا، نجم برشلونة، تعليقا على صافرات الاستهجان ضد بيكيه، عقب الكلاسيكو: "لا أعرف لماذا هذه الصافرات، لكني أعتقد أن جيرارد لا يهتم بذلك، صفر اكتراث، أعتقد أنه يتحمس مع الصافرات وهو معتاد على ذلك، لا أعتقد أنه لن ينام بسببها".وحقق برشلونة فوزا بهدف نظيف على نظيره ريال مدريد في الكلاسيكو الذي جمع بينهما، تحضيرا للموسم الجديد.هذا وأعلنت المغنية الكولومبية شاكيرا انفصالها عن شريكها لاعب كرة القدم جيرارد بيكيه، بعد تقارير تفيد بأن مدافع برشلونة ضُبط وهو يخونها.وأصدرت شاكيرا بيانا نشرته صحيفة "ديلي ستار"، قالت فيه: "نأسف لتأكيد انفصالنا من أجل مصلحة أطفالنا، الذين هم على رأس أولوياتنا، نطلب من الجميع احترام خصوصيتهم، شكرا لتفهمكم".وفي وقت سابق، أفادت مصادر صحفية بأن سبب انتهاء علاقة حب طويلة جمعت لاعب برشلونة جيرارد بيكيه والمغنية الكولومبية شاكيرا هي الخيانة، فيما تضاربت الأنباء المتعلقة بهوية المرأة التي قام بيكيه بخيانة شريكته معها.

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رياضة, بيكيه, صافرات, شاكيرا