https://arabic.sputniknews.com/20220724/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-الاستعداد-لإطلاق-قمر-صناعي-جديد--عبر-صاروخ-قائم-فيديو-1065505589.html

الحرس الثوري الإيراني يعلن الاستعداد لإطلاق قمر صناعي جديد عبر صاروخ "قائم"... فيديو

الحرس الثوري الإيراني يعلن الاستعداد لإطلاق قمر صناعي جديد عبر صاروخ "قائم"... فيديو

أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم الأحد، عن أن "ناقل الأقمار الصناعية "قائم" سيدخل الخدمة وسيحمل أقمارنا الجديدة إلى مدار الأرض هذا العام". 24.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-24T17:58+0000

2022-07-24T17:58+0000

2022-07-24T17:58+0000

أخبار إيران

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وأشار قائد قوة الجو– فضائية في الحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زادة، خلال مهرجان "مالك الأشتر" إلى أن "ناقل القمر الصناعي الإيراني "قاصد"، قام خلال العام الماضي بوضع القمر الصناعي الإيراني في المدار على بعد 500 كلم من الأرض.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في مارس/ آذار الماضي، عن إطلاق "القمر الصناعي العسكري الإيراني الثاني "نور 2" من صحراء شاهرود باستخدام ناقل أقمار ثلاثي المراحل ووضعه في مدار على علو 500 كيلومتر.وذكرت القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، أن "مهمة هذا القمر هي القياس والاستطلاع"، مشيرة أنه "تم وضع القمر الصناعي "نور 2" بسرعة 6.7 كم / ث وفي عضون 480 ثانية بعد الإطلاق تم وضعه في مدار 500 كم"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.من جانبه، قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الإيراني عيس زارع بور، إن "جهود الشبان الثوريين والمختصين أثمرت عن تحقيق النجاح في إطلاق قمر "نور2" على متن صاروخ "قاصد" ووضعه على مدار يبعد 500 كيلومتر عن سطح الأرض للمرة الأولى".ولفت زارع بور، أن "إيران ستستمر في عملية إطلاق الأقمار الصناعية التي تحتاجها البلاد على مختلف المدارات بسرعة بفضل إكمال حلقات تكنولوجيا التصنيع والإطلاق".واعتبر القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، "الإطلاق الناجح للقمر الصناعي "نور 2" مؤشرا للانتصار في المعركة التكنولوجية ضد الأعداء".وقال سلامي، خلال مشاركته في مراسم إطلاق القمر الصناعي "نور 2" في المدار، إن "إيران أول بلد مسلم يضع قمرا صناعيا في المدار"، مؤكدا أن "هذا الإنجاز ليس مجرد عمل تقني وإنما التغلب على الإرادات التي كانت تحاول منعنا من الوصول للفضاء".

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