https://arabic.sputniknews.com/20220724/الحرس-الثوري-نبحث-عن-الأسلحة-الأكثر-تطورا-1065504848.html

الحرس الثوري: نبحث عن الأسلحة الأكثر تطورا

الحرس الثوري: نبحث عن الأسلحة الأكثر تطورا

قال اللواء حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، إن بلاده تبحث عن إنتاج وامتلاك الأسلحة الأكثر تطورا. 24.07.2022, سبوتنيك عربي

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إيران

الحرس الثوري الإيراني

أخبار العالم الآن

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وشدد اللواء سلامي على أن إيران لا تعتمد عليها ولا تطلب المعجزات من السلاح، بل نعتمد على "الله سبحانه وتعالى لأن هذا هو سر انتصارنا".وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الأحد، بأن تصريحات القائد العام للحرس الثوري الإيراني جاءت في مهرجان "مالك الأشتر" للحرس الثوري، والذي أكد خلالها على أن السلاح فعال في الحرب، ولهذا تسعى إيران لإنتاج والحصول على أحدث الأسلحة.واستطرد اللواء سلامي:وشدد اللواء حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، على أنه "عندما لا تخاف من العدو فإنك تتحرك"، وأوضح: "الخوف يوقف، لكن الإيمان يبدد الخوف، وكلما اقترب المؤمن من الخطر، أصبح أقوى".وفي سياق متصل، قال قائد القوات البرية في الجيش الإيراني، العميد كيومرث حيدري، إن بلاده جاهزة لتصدير معداتها العسكرية.وأكد العميد كيومرث حيدري أن الجيش الإيراني قام بصناعة طائرات مسيرات أكثر تعقيدا، ويتم استخدامها في عمليات على مسافات بعيدة وخارج الحدود وكذلك في عمليات الاستطلاع والتدمير والقتال.وأفادت وكالة تسنيم للأنباء، الثلاثاء الماضي، بأن قائد القوات البرية في الجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري قد شدد على أن قواته العسكرية تتمتع بالاكتفاء الذاتي، وأن بلاده جاهزة حاليا لتصدير أسلحة ومعدات عسكرية إلى الدول الصديقة.

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