عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220724/الحرس-الثوري-نبحث-عن-الأسلحة-الأكثر-تطورا-1065504848.html
الحرس الثوري: نبحث عن الأسلحة الأكثر تطورا
الحرس الثوري: نبحث عن الأسلحة الأكثر تطورا
قال اللواء حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، إن بلاده تبحث عن إنتاج وامتلاك الأسلحة الأكثر تطورا. 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T16:50+0000
2022-07-24T16:50+0000
إيران
الحرس الثوري الإيراني
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/12/1047834413_0:147:2200:1385_1920x0_80_0_0_94be5b30ac735468c80c474a6c99206f.jpg
وشدد اللواء سلامي على أن إيران لا تعتمد عليها ولا تطلب المعجزات من السلاح، بل نعتمد على "الله سبحانه وتعالى لأن هذا هو سر انتصارنا".وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الأحد، بأن تصريحات القائد العام للحرس الثوري الإيراني جاءت في مهرجان "مالك الأشتر" للحرس الثوري، والذي أكد خلالها على أن السلاح فعال في الحرب، ولهذا تسعى إيران لإنتاج والحصول على أحدث الأسلحة.واستطرد اللواء سلامي:وشدد اللواء حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، على أنه "عندما لا تخاف من العدو فإنك تتحرك"، وأوضح: "الخوف يوقف، لكن الإيمان يبدد الخوف، وكلما اقترب المؤمن من الخطر، أصبح أقوى".وفي سياق متصل، قال قائد القوات البرية في الجيش الإيراني، العميد كيومرث حيدري، إن بلاده جاهزة لتصدير معداتها العسكرية.وأكد العميد كيومرث حيدري أن الجيش الإيراني قام بصناعة طائرات مسيرات أكثر تعقيدا، ويتم استخدامها في عمليات على مسافات بعيدة وخارج الحدود وكذلك في عمليات الاستطلاع والتدمير والقتال.وأفادت وكالة تسنيم للأنباء، الثلاثاء الماضي، بأن قائد القوات البرية في الجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري قد شدد على أن قواته العسكرية تتمتع بالاكتفاء الذاتي، وأن بلاده جاهزة حاليا لتصدير أسلحة ومعدات عسكرية إلى الدول الصديقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220723/الحرس-الثوري-أي-خطأ-يرتكبه-الصهاينة-سيجعلهم-يخسرون-أراضيهم-وزيارة-بايدن-للسعودية-فاشلة-1065461174.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/12/1047834413_80:0:2121:1531_1920x0_80_0_0_6a413c10afb474c8bcce79083251a3d1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, الحرس الثوري الإيراني, أخبار العالم الآن

الحرس الثوري: نبحث عن الأسلحة الأكثر تطورا

16:50 GMT 24.07.2022
© AFP 2022 / HOقائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، رئيس الأركان الإيراني اللواء محمد باقري، قاد فيلق القدس اسماعيل قاآني في استقبال المرشد الإيراني علي خامنئي في طهران
قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، رئيس الأركان الإيراني اللواء محمد باقري، قاد فيلق القدس اسماعيل قاآني في استقبال المرشد الإيراني علي خامنئي في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2022
© AFP 2022 / HO
تابعنا عبرTelegram
قال اللواء حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، إن بلاده تبحث عن إنتاج وامتلاك الأسلحة الأكثر تطورا.
وشدد اللواء سلامي على أن إيران لا تعتمد عليها ولا تطلب المعجزات من السلاح، بل نعتمد على "الله سبحانه وتعالى لأن هذا هو سر انتصارنا".
جنود تابعين لقوات الحرس الثوري الإيراني على متن سفينة حربية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2022
الحرس الثوري: أي خطأ يرتكبه الصهاينة سيجعلهم يخسرون أراضيهم.. وزيارة بايدن للسعودية "فاشلة"
أمس, 13:04 GMT
وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الأحد، بأن تصريحات القائد العام للحرس الثوري الإيراني جاءت في مهرجان "مالك الأشتر" للحرس الثوري، والذي أكد خلالها على أن السلاح فعال في الحرب، ولهذا تسعى إيران لإنتاج والحصول على أحدث الأسلحة.
واستطرد اللواء سلامي:
عندما تنظر إلى الله، فإن رهبة وحجم كل قوة كبيرة تصبح أصغر من بعوضة كما ذكر في القرآن.
وشدد اللواء حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، على أنه "عندما لا تخاف من العدو فإنك تتحرك"، وأوضح: "الخوف يوقف، لكن الإيمان يبدد الخوف، وكلما اقترب المؤمن من الخطر، أصبح أقوى".
وفي سياق متصل، قال قائد القوات البرية في الجيش الإيراني، العميد كيومرث حيدري، إن بلاده جاهزة لتصدير معداتها العسكرية.
وأكد العميد كيومرث حيدري أن الجيش الإيراني قام بصناعة طائرات مسيرات أكثر تعقيدا، ويتم استخدامها في عمليات على مسافات بعيدة وخارج الحدود وكذلك في عمليات الاستطلاع والتدمير والقتال.
وأفادت وكالة تسنيم للأنباء، الثلاثاء الماضي، بأن قائد القوات البرية في الجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري قد شدد على أن قواته العسكرية تتمتع بالاكتفاء الذاتي، وأن بلاده جاهزة حاليا لتصدير أسلحة ومعدات عسكرية إلى الدول الصديقة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Украинские военнопленные в исправительном учреждении ДНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала