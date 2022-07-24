https://arabic.sputniknews.com/20220724/الحكومة-المصرية-تعلن-موعد-إجازة-رأس-السنة-الهجرية-1065484102.html
الحكومة المصرية تعلن موعد إجازة رأس السنة الهجرية
الحكومة المصرية تعلن موعد إجازة رأس السنة الهجرية
أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، موعد إجازة رأس السنة الهجرية. 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T11:06+0000
2022-07-24T11:06+0000
2022-07-24T11:06+0000
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جاء ذلك في بيان مجلس الوزراء المصري على صفحته الرسمية بفيسبوك (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة).ووفقا للبيان، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم السبت، الموافق 30 من شهر يوليو 2022، إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
الحكومة المصرية تعلن موعد إجازة رأس السنة الهجرية
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أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، موعد إجازة رأس السنة الهجرية.
جاء ذلك في بيان مجلس الوزراء المصري على صفحته الرسمية بفيسبوك (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة).
ووفقا للبيان، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم السبت، الموافق 30 من شهر يوليو 2022، إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية
.
وأضاف البيان أن الإجازة مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص.