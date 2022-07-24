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https://arabic.sputniknews.com/20220724/الدفاع-التركية-استمرار-التنسيق-لخروج-أول-سفينة-محملة-بالحبوب-من-موانئ-أوكرانيا-1065504124.html
الدفاع التركية: استمرار التنسيق لخروج أول سفينة محملة بالحبوب من موانئ أوكرانيا
الدفاع التركية: استمرار التنسيق لخروج أول سفينة محملة بالحبوب من موانئ أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع التركية أن التنسيق مستمر لخروج أول سفينة محملة بالحبوب من الموانئ الأوكرانية في أقرب وقت ممكن. 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T16:36+0000
2022-07-24T16:36+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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أنطاكيا- سبوتنيك. وقالت الدفاع التركية، في بيان، اليوم الأحد، إن "التنسيق مستمر لخروج أول سفينة للحبوب من الموانئ الأوكرانية في أقرب وقت ممكن".وأضافت أن "الأعمال مستمرة في مركز التنسيق المشترك الذي تم إنشاؤه في إسطنبول لنقل الحبوب الأوكرانية إلى دول العالم بشكل آمن".ووقّع ممثلو روسيا وأوكرانيا، يوم الجمعة، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على اتفاقية في تركيا تسمح لكييف باستئناف شحنها للحبوب من البحر الأسود إلى السوق العالمية.وتوصل الأطراف المشاركة في المفاوضات التي جرت في إسطنبول إلى اتفاق مبدئي من شأنه أن يمكّن أوكرانيا من تصدير 22 مليون طن من الحبوب والمنتجات الزراعية الضرورية الأخرى والتي كانت عالقة في موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.وتتهم روسيا سلطات كييف بزرع الألغام في البحر الأسود، ما يعيق حركة سفن الشحن؛ موضحة أن أوكرانيا حرقت عمدًا مخازن للحبوب في ميناء ماريوبول في جمهورية دونيتسك (عندما كانت تسيطر عليه)، بغية اتهام موسكو بتعمد استهداف المرفأ.
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روسيا, أخبار أوكرانيا

الدفاع التركية: استمرار التنسيق لخروج أول سفينة محملة بالحبوب من موانئ أوكرانيا

16:36 GMT 24.07.2022
© Photo / The Ministry of National Defense of Turkeyمفاوضات في اسطنبول لبحث قضية الحبوب
مفاوضات في اسطنبول لبحث قضية الحبوب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2022
© Photo / The Ministry of National Defense of Turkey
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أعلنت وزارة الدفاع التركية أن التنسيق مستمر لخروج أول سفينة محملة بالحبوب من الموانئ الأوكرانية في أقرب وقت ممكن.
أنطاكيا- سبوتنيك. وقالت الدفاع التركية، في بيان، اليوم الأحد، إن "التنسيق مستمر لخروج أول سفينة للحبوب من الموانئ الأوكرانية في أقرب وقت ممكن".

وأضافت أن "الأعمال مستمرة في مركز التنسيق المشترك الذي تم إنشاؤه في إسطنبول لنقل الحبوب الأوكرانية إلى دول العالم بشكل آمن".
ووقّع ممثلو روسيا وأوكرانيا، يوم الجمعة، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على اتفاقية في تركيا تسمح لكييف باستئناف شحنها للحبوب من البحر الأسود إلى السوق العالمية.

وتوصل الأطراف المشاركة في المفاوضات التي جرت في إسطنبول إلى اتفاق مبدئي من شأنه أن يمكّن أوكرانيا من تصدير 22 مليون طن من الحبوب والمنتجات الزراعية الضرورية الأخرى والتي كانت عالقة في موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.

وتتهم روسيا سلطات كييف بزرع الألغام في البحر الأسود، ما يعيق حركة سفن الشحن؛ موضحة أن أوكرانيا حرقت عمدًا مخازن للحبوب في ميناء ماريوبول في جمهورية دونيتسك (عندما كانت تسيطر عليه)، بغية اتهام موسكو بتعمد استهداف المرفأ.
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