https://arabic.sputniknews.com/20220724/الدفاع-الروسية-تدمير-سفينة-حربية-أوكرانية-ومستودع-لصواريخ-هاربون-في-ميناء-أوديسا---1065480879.html

الدفاع الروسية: تدمير سفينة حربية أوكرانية ومستودع لصواريخ "هاربون" في ميناء أوديسا

الدفاع الروسية: تدمير سفينة حربية أوكرانية ومستودع لصواريخ "هاربون" في ميناء أوديسا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن تدمير سفينة حربية أوكرانية ومستودع لصواريخ "هاربون" على أراضي حوض بناء السفن في ميناء أوديسا البحري، بصواريخ عالية... 24.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-24T10:13+0000

2022-07-24T10:13+0000

2022-07-24T10:14+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

الدفاع

أوديسا

قصف

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وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في ميناء مدينة أوديسا البحري، وعلى أراضي حوض بناء السفن، دمرت صواريخ بحرية عالية الدقة بعيدة المدى سفينة حربية أوكرانية موجودة في الرصيف ومستودعًا لصواريخ هاربون المضادة للسفن، التي قدمتها الولايات المتحدة إلى نظام كييف الحاكم".أيضا، تم إيقاف تشغيل مرافق الإنتاج الخاصة بشركة لإصلاح وتحديث هياكل السفن للقوات البحرية الأوكرانية.وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أمس السبت، إنه على اتصال بالجانب الروسي فيما يتعلق بالهجوم على ميناء أوديسا، حيث أن موسكو أعلنت أنها "لم تشترك في الحادثة".ونقلت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع التركية عن أكار: "في الاتصالات التي جرت مع روسيا، قالت الأخيرة إن لا علاقة لها على الإطلاق بهذا الهجوم وإنهم يدرسون الموضوع بعناية شديدة وبالتفصيل".وبحسب أكار، فإن "وقوع الحادث فور الاتفاق على رفع القيود عن تصدير المنتجات الروسية ومساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية، الذي تم التوصل إليه يوم الجمعة، يثير قلق الجانب التركي".

https://arabic.sputniknews.com/20220723/الدفاع-التركية-روسيا-أكدت-عدم-مشاركتها-في-الهجوم-على-ميناء-أوديسا-1065466127.html

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روسيا, الدفاع, أوديسا, قصف