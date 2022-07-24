https://arabic.sputniknews.com/20220724/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-مدافع-أمريكية-وصواريخ-هيمارس-في-أوكرانيا-1065484348.html
الدفاع الروسية تعلن تدمير مدافع أمريكية وصواريخ "هيمارس" في أوكرانيا
الدفاع الروسية تعلن تدمير مدافع أمريكية وصواريخ "هيمارس" في أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 70% من العناصر التابعين للكتيبتين 108 و109 من اللواء العاشر التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية،... 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T11:13+0000
2022-07-24T11:13+0000
2022-07-24T11:13+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد: "في نيكولاييف، هاجمت القوات الجوية الروسية مستخدمة أسلحة عالية الدقة مخازن الأسلحة والذخيرة التابعة للواء الميكانيكي 28 للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء 123 على أراضي مصنع لإصلاح قاطرات الديزل، وتم تصفية أكثر من 50 فردًا وأكثر من 3000 قذيفة مدفعية مخزنة من عيارات مختلفة و10 مركبات مصفحة".كما كشف بيان الوزارة الذي تلاه الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوناشينكوف عن "تدمير سبعة مستودعات للذخيرة والوقود تابعة للقوميين المتطرفين الأوكران في جمهورية دونيتسك الشعبية ومدينة نيكولاييف ومحيطها".وأردف البيان: واستهدفت القوات الروسية 3 راجمات صواريخ "غراد" في منطقة غريغوروفكا وفيرخنيكامينسكي و سيفيرسك، ومدفعي ميدان من طراز "مستا إس"، و8 مرابض مدفعية "مستا-بي"، و18 مربضا لمدافع "دي-20"، إضافة لـ9 مرابض مدفعية من نوع "غفوزديكا" ذاتية الدفع على خطوط النار في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتم اعتراض 10 صواريخ أطلقت من راجمات "أوراغان" و"هيمارس" في أقاليم خيرسون وزابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية، حسبما ذكره البيان.
https://arabic.sputniknews.com/20220724/الدفاع-الروسية-تدمير-سفينة-حربية-أوكرانية-ومستودع-لصواريخ-هاربون-في-ميناء-أوديسا---1065480879.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
الدفاع الروسية تعلن تدمير مدافع أمريكية وصواريخ "هيمارس" في أوكرانيا
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 70% من العناصر التابعين للكتيبتين 108 و109 من اللواء العاشر التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية، نتيجة تدمير مواقعها.
وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد: "في نيكولاييف، هاجمت القوات الجوية الروسية مستخدمة أسلحة عالية الدقة مخازن الأسلحة والذخيرة التابعة للواء الميكانيكي 28 للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء 123 على أراضي مصنع لإصلاح قاطرات الديزل، وتم تصفية أكثر من 50 فردًا وأكثر من 3000 قذيفة مدفعية مخزنة من عيارات مختلفة و10 مركبات مصفحة".
وضرب الطيران العملياتي والتكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، تسعة مواقع قيادة للجيش الأوكراني، بما في ذلك موقع القيادة المشتركة لمجموعة "كاخوفكا" القومية المتطرفة في قرية جوفتنيفوي، منطقة نيكولاييف، وموقعان للقيادة من الألوية الميكانيكية 54 و65 من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كوراخوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفودانيلوفكا في منطقة زابوروجيه.
كما كشف بيان الوزارة الذي تلاه الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوناشينكوف عن "تدمير سبعة مستودعات للذخيرة والوقود تابعة للقوميين المتطرفين الأوكران في جمهورية دونيتسك الشعبية ومدينة نيكولاييف ومحيطها".
في منطقة أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، دمرت الضربات الجوية الروسية كتيبتين من القوات المسلحة الأوكرانية، تضمنت الخسائر مدفعي هاوتزر من طراز إم-777 أمريكي الصنع، وفي منطقة نيكولاييف، تم تدمير مركز بوكوفيل للحرب الإلكترونية.
وأردف البيان: واستهدفت القوات الروسية 3 راجمات صواريخ "غراد" في منطقة غريغوروفكا وفيرخنيكامينسكي و سيفيرسك، ومدفعي ميدان من طراز "مستا إس"، و8 مرابض مدفعية "مستا-بي"، و18 مربضا لمدافع "دي-20"، إضافة لـ9 مرابض مدفعية من نوع "غفوزديكا" ذاتية الدفع على خطوط النار في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 5 طائرات مسيرة أوكرانية في مناطق خيرسون وخاركوف وزابوروجيه ودونيتسك في يوم واحد.
وتم اعتراض 10 صواريخ أطلقت من راجمات "أوراغان" و"هيمارس" في أقاليم خيرسون وزابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية، حسبما ذكره البيان
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