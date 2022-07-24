https://arabic.sputniknews.com/20220724/الرئيس-الصيني-مصر-ملتزمة-بمسار-مستقل-في-السنوات-الأخيرة-ونعلق-أهمية-كبرى-على-تنمية-علاقتنا-معها-1065492760.html
الرئيس الصيني: مصر ملتزمة بمسار مستقل في السنوات الأخيرة ونعلق أهمية كبرى على تنمية علاقتنا معها
الرئيس الصيني: مصر ملتزمة بمسار مستقل في السنوات الأخيرة ونعلق أهمية كبرى على تنمية علاقتنا معها
قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إن مصر ملتزمة بشدة بمسار مستقل في السنوات الأخيرة، مشيدا بالتنمية المزدهرة التي تقوم بها، وتأثيرها الكبير في الشؤون الإقليمية... 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T13:37+0000
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جاء ذلك في رسالة تهنئة بعثها بينغ، أمس السبت، إلى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الـ70 لثورة 23 يوليو/ تموز عام 1952، وفقا لبيان من وزارة الخارجية الصينية.وأشار الرئيس الصيني في رسالته إلى الحوار رفيع المستوى بشأن التنمية العالمية الشهر الماضي، والذي حضره مع السيسي، ووصف الحوار بأنه "مثمر"، مضيفا أنه كان دعوة قوية لتحقيق التنمية والازدهار المشتركين.وتضم مبادرة "الحزام والطريق" التي اقترحتها الصين في عام 2013، الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الـ21، ويهدف إلى بناء شبكات التجارة والبنية التحتية التي تربط آسيا بأوروبا وأفريقيا على طول طريق الحرير القديمة وما وراءها.وأضاف الرئيس الصيني في رسالة تهنئته لنظيره المصري أنه "مستعد للعمل مع الأخير بشأن التعاون لتنفيذ مبادرة التنمية العالمية، وحماية المصالح المشتركة للدول النامية، والسعي لتحقيق هدف بناء مجتمع "صيني-مصري" ذي مستقبل مشترك في المنطقة، في عهد جديد بما يعود بالنفع على البلدين وشعبيهما".
https://arabic.sputniknews.com/20220720/شركات-صينية-تشيد-أطول-ناطحة-سحاب-في-أفريقيا-ضمن-عاصمة-مصر-الإدارية-فيديو-1065329179.html
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الصين, مصر, العالم, العالم العربي
الرئيس الصيني: مصر ملتزمة بمسار مستقل في السنوات الأخيرة ونعلق أهمية كبرى على تنمية علاقتنا معها
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قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إن مصر ملتزمة بشدة بمسار مستقل في السنوات الأخيرة، مشيدا بالتنمية المزدهرة التي تقوم بها، وتأثيرها الكبير في الشؤون الإقليمية والدولية.
جاء ذلك في رسالة تهنئة بعثها بينغ، أمس السبت، إلى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الـ70 لثورة 23 يوليو/ تموز عام 1952، وفقا لبيان من وزارة الخارجية الصينية
.
وأشار الرئيس الصيني في رسالته إلى الحوار رفيع المستوى بشأن التنمية العالمية الشهر الماضي، والذي حضره مع السيسي، ووصف الحوار بأنه "مثمر"، مضيفا أنه كان دعوة قوية لتحقيق التنمية والازدهار المشتركين.
وأضاف شي جين بينغ أنه "يعلق أهمية كبيرة على تنمية العلاقات بين الصين ومصر، ويقف على استعداد لبذل جهود مشتركة مع الرئيس السيسي لدعم بعضهما البعض بقوة، وتعزيز التعاون الثنائي في إطار مبادرة "الحزام والطريق".
وتضم مبادرة "الحزام والطريق" التي اقترحتها الصين في عام 2013، الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الـ21، ويهدف إلى بناء شبكات التجارة والبنية التحتية التي تربط آسيا بأوروبا وأفريقيا على طول طريق الحرير القديمة وما وراءها.
وأضاف الرئيس الصيني في رسالة تهنئته لنظيره المصري أنه "مستعد للعمل مع الأخير بشأن التعاون لتنفيذ مبادرة التنمية العالمية، وحماية المصالح المشتركة للدول النامية، والسعي لتحقيق هدف بناء مجتمع "صيني-مصري" ذي مستقبل مشترك في المنطقة، في عهد جديد بما يعود بالنفع على البلدين وشعبيهما".