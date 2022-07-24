https://arabic.sputniknews.com/20220724/السعودية-تحذر-يوتيوب-وتتوعده-باتخاذ-إجراءات-ضده-1065472487.html
السعودية تحذر "يوتيوب" وتتوعده باتخاذ إجراءات ضده
السعودية تحذر "يوتيوب" وتتوعده باتخاذ إجراءات ضده
حذرت المملكة العربية السعودية موقع "يوتيوب" من "نشر إعلانات مخالفة للقيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية، الموجهة لمستخدميه داخل أراضيها". 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T06:21+0000
2022-07-24T06:21+0000
2022-07-24T06:21+0000
السعودية
شركة غوغل
العالم العربي
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وأشارت هيئتا "الإعلام المرئي والمسموع" و"الاتصالات وتقنية المعلومات" السعوديتان في بيان، مساء أمس السبت، إلى أنه "لوحظ قيام "يوتيوب - التابع لشركة غوغل الأمريكية" بعرض إعلانات موجهة لمستخدميه داخل السعودية تضمّن بثها محتوى يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية ومخالفا لضوابط المحتوى الإعلامي بالمملكة وسياسة المنصة".ولفتت الهيئتان إلى أنهما طلبتا من "يوتيوب" إزالة تلك الإعلانات والالتزام بالأنظمة، وأنه "سيتم متابعة التزامها، وفي حال استمرار بث المحتوى المخالف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفقا لنظامي الاتصالات والإعلام المرئي والمسموع".وشددت الهيئتان السعوديتان في بيانهما المشترك على "التزام مختلف منصات المحتوى الرقمي بالضوابط والأنظمة المعمول بها في المملكة".
السعودية
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, شركة غوغل, العالم العربي
السعودية تحذر "يوتيوب" وتتوعده باتخاذ إجراءات ضده
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حذرت المملكة العربية السعودية موقع "يوتيوب" من "نشر إعلانات مخالفة للقيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية، الموجهة لمستخدميه داخل أراضيها".
وأشارت هيئتا "الإعلام المرئي والمسموع" و"الاتصالات وتقنية المعلومات" السعوديتان في بيان، مساء أمس السبت، إلى أنه "لوحظ قيام "يوتيوب - التابع لشركة غوغل الأمريكية" بعرض إعلانات موجهة لمستخدميه داخل السعودية تضمّن بثها محتوى يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية ومخالفا لضوابط المحتوى الإعلامي بالمملكة وسياسة المنصة".
ولفتت الهيئتان إلى أنهما طلبتا من "يوتيوب" إزالة تلك الإعلانات والالتزام بالأنظمة، وأنه "سيتم متابعة التزامها، وفي حال استمرار بث المحتوى المخالف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفقا لنظامي الاتصالات والإعلام المرئي والمسموع".
وشددت الهيئتان السعوديتان في بيانهما المشترك على "التزام مختلف منصات المحتوى الرقمي بالضوابط والأنظمة المعمول بها في المملكة".