https://arabic.sputniknews.com/20220724/السودان-لجنة-تقصي-الحقائق-في-أحداث-كسلا-تباشر-أعمالها-1065475937.html
السودان... لجنة تقصي الحقائق في أحداث كسلا تباشر أعمالها
السودان... لجنة تقصي الحقائق في أحداث كسلا تباشر أعمالها
بدأت لجنة تقصي الحقائق الخاصة بالأحداث التي وقعت بمدينة كسلا السودانية يوم الاثنين الماضي في مباشرة أعمالها. 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T08:19+0000
2022-07-24T08:19+0000
2022-07-24T08:19+0000
أخبار السودان اليوم
كسلا
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وتفقد أعضاء اللجنة التي يرأسها مولانا إبراهيم محمود أبو بكر المرافق الحكومية التي طالتها أعمال التخريب، أمس السبت، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.وشملت الجولة التفقدية أمانة حكومة ولاية كسلا وإدارة التجارة والتموين وقاعة الأمير عثمان دقنة وبيت الشباب الي جانب مكاتب إدارة التعليم بمحلية كسلا ونقاط التحصيل بكبري القاش.كما تفقد أعضاء اللجنة عددا من السيارات المحروقة والمواتر التي كانت بالمؤسسات المعتدي عليها والخاصة ببعض المواطنين.وعقدت اللجنة المؤلفة من ممثلين للجهات العدلية والأجهزة العسكرية اجتماعها الأول، حيث تم استعرض المهام والاختصاصات.كان أبناء قبيلة الهوسا قد نظموا احتجاجات بمدينة كسلا رفضا للأحداث التي وقعت بولاية النيل الأزرق.وأسفرت الاحتجاجات بكسلا عن وقوع خسائر كبيرة في الممتلكات وحرق مقار حكومية وسقوط ضحايا وحدوث إصابات بين المحتجين.
https://arabic.sputniknews.com/20220512/حظر-تجوال-في-كسلا-السودانية-إثر-أندلاع-أعمال-عنف-1062139283.html
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أخبار السودان اليوم, كسلا
السودان... لجنة تقصي الحقائق في أحداث كسلا تباشر أعمالها
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بدأت لجنة تقصي الحقائق الخاصة بالأحداث التي وقعت بمدينة كسلا السودانية يوم الاثنين الماضي في مباشرة أعمالها.
وتفقد أعضاء اللجنة التي يرأسها مولانا إبراهيم محمود أبو بكر المرافق الحكومية التي طالتها أعمال التخريب، أمس السبت، بحسب وكالة الأنباء السودانية
الرسمية.
وشملت الجولة التفقدية أمانة حكومة ولاية كسلا
وإدارة التجارة والتموين وقاعة الأمير عثمان دقنة وبيت الشباب الي جانب مكاتب إدارة التعليم بمحلية كسلا ونقاط التحصيل بكبري القاش.
كما تفقد أعضاء اللجنة عددا من السيارات المحروقة والمواتر التي كانت بالمؤسسات المعتدي عليها والخاصة ببعض المواطنين.
وعقدت اللجنة المؤلفة من ممثلين للجهات العدلية والأجهزة العسكرية اجتماعها الأول، حيث تم استعرض المهام والاختصاصات.
كان أبناء قبيلة الهوسا قد نظموا احتجاجات بمدينة كسلا رفضا للأحداث التي وقعت بولاية النيل الأزرق.
وأسفرت الاحتجاجات بكسلا عن وقوع خسائر كبيرة في الممتلكات وحرق مقار حكومية وسقوط ضحايا وحدوث إصابات بين المحتجين.