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الصين تطلق الوحدة الثانية لإكمال محطتها الفضائية
الصين تطلق الوحدة الثانية لإكمال محطتها الفضائية
أطلقت الصين الوحدة الثانية من وحداتها الثلاث المطلوبة لاستكمال محطتها الفضائية الجاري إنشائها إلى الفضاء اليوم الأحد. 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T09:39+0000
2022-07-24T09:39+0000
الصين
فضاء
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وتم إرسال الوحدة التي تحمل اسم "وينتيان" البالغ وزنها 20 طنا غير المأهولة، بصاروخ "لونغ مارتش 5 بي" من مركز الإطلاق وينتشانغ في جزيرة هاينان المدارية، جنوبي البلاد، بحسب "فرانس برس".وعلى الشواطئ القريبة احتشد مئات الأشخاص لالتقاط صور للصاروخ أثناء انطلاقه وسط سحابة من الدخان الأبيض.وأعلنت وكالة الفضاء المسؤولة عن الرحلات المأهولة (CMSA)أنه بعد 8 دقائق من الرحلة انفصلت الوحدة بنجاح عن الصاروخ لتضع نفسها في المدار المقرر.وسوف تلتحم هذه الوحدة المختبرية البالغ طولها 18 مترا وقطرها 4,2 أمتار في تيانهي، بأول وحدة في المحطة قيد الإنشاء والموجودة في المدار منذ نيسان/أبريل 2021.وتمثل العملية تحديا للطاقم وذلك لأنها تتطلب الكثير من التلاعبات العالية الدقة، بعضها باستخدام ذراع آلية.ويتعين على الصين تكرار هذه العملية في وقت لاحق من العام الجاري لإطلاق الوحدة الأخيرة لإكمال محطتها الفضائية.
https://arabic.sputniknews.com/20220620/الصين-تطور-طلاء-جديدا-للتحكم-الحراري-في-المركبات-الفضائية-1063907238.html
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الصين, فضاء

الصين تطلق الوحدة الثانية لإكمال محطتها الفضائية

09:39 GMT 24.07.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev / الذهاب إلى بنك الصورأطلقت اليوم مركبة فضائية تابعة لـ "روس كوسموس" الروسية من محطة بايكونور. وتم الإطلاق في الساعة 14:30 وفق توقيت العاصمة الروسية موسكو.
أطلقت اليوم مركبة فضائية تابعة لـ روس كوسموس الروسية من محطة بايكونور. وتم الإطلاق في الساعة 14:30 وفق توقيت العاصمة الروسية موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
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أطلقت الصين الوحدة الثانية من وحداتها الثلاث المطلوبة لاستكمال محطتها الفضائية الجاري إنشائها إلى الفضاء اليوم الأحد.
وتم إرسال الوحدة التي تحمل اسم "وينتيان" البالغ وزنها 20 طنا غير المأهولة، بصاروخ "لونغ مارتش 5 بي" من مركز الإطلاق وينتشانغ في جزيرة هاينان المدارية، جنوبي البلاد، بحسب "فرانس برس".
مشهد يطل على كوكب الأرض من محطة الفضاء الدولية. الصورة التقطها رائد فضاء روسكوسموس أوليغ أرتيمييف - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
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وعلى الشواطئ القريبة احتشد مئات الأشخاص لالتقاط صور للصاروخ أثناء انطلاقه وسط سحابة من الدخان الأبيض.
وأعلنت وكالة الفضاء المسؤولة عن الرحلات المأهولة (CMSA)أنه بعد 8 دقائق من الرحلة انفصلت الوحدة بنجاح عن الصاروخ لتضع نفسها في المدار المقرر.
وسوف تلتحم هذه الوحدة المختبرية البالغ طولها 18 مترا وقطرها 4,2 أمتار في تيانهي، بأول وحدة في المحطة قيد الإنشاء والموجودة في المدار منذ نيسان/أبريل 2021.
وتمثل العملية تحديا للطاقم وذلك لأنها تتطلب الكثير من التلاعبات العالية الدقة، بعضها باستخدام ذراع آلية.
ويتعين على الصين تكرار هذه العملية في وقت لاحق من العام الجاري لإطلاق الوحدة الأخيرة لإكمال محطتها الفضائية.
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