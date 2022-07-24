https://arabic.sputniknews.com/20220724/الصين-تطلق-الوحدة-الثانية-لإكمال-محطتها-الفضائية-1065478132.html
الصين تطلق الوحدة الثانية لإكمال محطتها الفضائية
الصين تطلق الوحدة الثانية لإكمال محطتها الفضائية
أطلقت الصين الوحدة الثانية من وحداتها الثلاث المطلوبة لاستكمال محطتها الفضائية الجاري إنشائها إلى الفضاء اليوم الأحد. 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T09:39+0000
2022-07-24T09:39+0000
2022-07-24T09:39+0000
الصين
فضاء
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وتم إرسال الوحدة التي تحمل اسم "وينتيان" البالغ وزنها 20 طنا غير المأهولة، بصاروخ "لونغ مارتش 5 بي" من مركز الإطلاق وينتشانغ في جزيرة هاينان المدارية، جنوبي البلاد، بحسب "فرانس برس".وعلى الشواطئ القريبة احتشد مئات الأشخاص لالتقاط صور للصاروخ أثناء انطلاقه وسط سحابة من الدخان الأبيض.وأعلنت وكالة الفضاء المسؤولة عن الرحلات المأهولة (CMSA)أنه بعد 8 دقائق من الرحلة انفصلت الوحدة بنجاح عن الصاروخ لتضع نفسها في المدار المقرر.وسوف تلتحم هذه الوحدة المختبرية البالغ طولها 18 مترا وقطرها 4,2 أمتار في تيانهي، بأول وحدة في المحطة قيد الإنشاء والموجودة في المدار منذ نيسان/أبريل 2021.وتمثل العملية تحديا للطاقم وذلك لأنها تتطلب الكثير من التلاعبات العالية الدقة، بعضها باستخدام ذراع آلية.ويتعين على الصين تكرار هذه العملية في وقت لاحق من العام الجاري لإطلاق الوحدة الأخيرة لإكمال محطتها الفضائية.
https://arabic.sputniknews.com/20220620/الصين-تطور-طلاء-جديدا-للتحكم-الحراري-في-المركبات-الفضائية-1063907238.html
الصين
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الصين, فضاء
الصين تطلق الوحدة الثانية لإكمال محطتها الفضائية
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أطلقت الصين الوحدة الثانية من وحداتها الثلاث المطلوبة لاستكمال محطتها الفضائية الجاري إنشائها إلى الفضاء اليوم الأحد.
وتم إرسال الوحدة التي تحمل اسم "وينتيان" البالغ وزنها 20 طنا غير المأهولة، بصاروخ "لونغ مارتش 5 بي" من مركز الإطلاق وينتشانغ في جزيرة هاينان المدارية، جنوبي البلاد، بحسب "فرانس برس".
وعلى الشواطئ القريبة احتشد مئات الأشخاص لالتقاط صور للصاروخ أثناء انطلاقه
وسط سحابة من الدخان الأبيض.
وأعلنت وكالة الفضاء المسؤولة عن الرحلات المأهولة (CMSA)أنه بعد 8 دقائق من الرحلة انفصلت الوحدة بنجاح عن الصاروخ لتضع نفسها في المدار المقرر.
وسوف تلتحم هذه الوحدة المختبرية البالغ طولها 18 مترا وقطرها 4,2 أمتار في تيانهي، بأول وحدة في المحطة قيد الإنشاء والموجودة في المدار منذ نيسان/أبريل 2021.
وتمثل العملية تحديا للطاقم وذلك لأنها تتطلب الكثير من التلاعبات العالية الدقة، بعضها باستخدام ذراع آلية.
ويتعين على الصين تكرار هذه العملية في وقت لاحق من العام الجاري لإطلاق الوحدة الأخيرة لإكمال محطتها الفضائية.