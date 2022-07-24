https://arabic.sputniknews.com/20220724/العراق-يؤكد-انتظار-وصول-منظومتي-رادارات-فرنسية-وأمريكية-للسيطرة-على-الأجواء-1065500021.html

العراق يؤكد انتظار وصول منظومتي رادارات فرنسية وأمريكية للسيطرة على الأجواء

العراق يؤكد انتظار وصول منظومتي رادارات فرنسية وأمريكية للسيطرة على الأجواء

أعلن العراق، اليوم الأحد، أن "منظومتي رادارات أمريكية وفرنسية متطورة خاصة بالكشف بعيد المدى ستصله قريباً من أجل السيطرة على أجواء البلاد". 24.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-24T15:39+0000

2022-07-24T15:39+0000

2022-07-24T15:39+0000

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وكشف وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، خلال حفل وضع الحجر الأساس لمركز عمليات قيادة الدفاع الجوي العراقي، أن "مركز العمليات الرئيسي الجديد لقيادة الدفاع الجوي سيكون واحدا من صروح الجيش العراقي في تقديم خدمات كبيرة في قيادة عمليات الدفاع الجوي"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.وأضاف أن "المركز سيرتبط بالمنظومة الرادارية الجديدة والتي تم التعاقد عليها واستيرادها من شركة تالس الفرنسية"، موضحاً أن "هذه المنظومة ستعمل على الكشف العالي للأهداف الجوية المعادية وستنصب بأماكن مختلفة من البلاد".ولفت إلى أن "المركز سيعمل بالتزامن مع وصول المنظومة الرادارية الأمريكية الجديدة TBS 77""، مبيناً أن "هذه المنظومة تعتبر الحلقة الأولى لتطوير قيادة الدفاع الجوي والوصول بها إلى أعلى مستويات الجاهزية والاستعداد القتالي لتأمين السيطرة الجوية على الأجواء العراقية كافة كونها خاصة بالكشف الراداري بعيد المدى" من دون الإشارة الى كلفة المنظومتين".وأكد عناد، على "مساعي الوزارة للحصول على منظومة رادارية تعمل على الكشف الواطئ والمتوسط لاكتمال السيادة الجوية على جميع أرجاء الوطن".من جهته، كشف قائد الدفاع الجوي الفريق الركن معن السعدي، عن "قرب وصول رادارين اثنين للكشف العالي إلى العراق"، مؤكداً أن "افتتاح مركز العمليات لقيادة الدفاع الجوي الجديد سيكون انتقالة نوعية باتجاه مراقبة الأجواء العراقية".وأضاف أن "منظومة رادارات الكشف العالي قد وصلت الى العراق فعلاً وسيتم نشرها في محافظتي الديوانية الجنوبية والأنبار الغربية"، متابعا أن "اثنين من هذه المنظومات ستصلان قريباً وسيتم وضعهما في محافظتي نينوى الشمالية والبصرة الجنوبية"، مشيراً إلى أن "منظومة أميركية ستصل كذلك وسيتم نشرها شرقاً".يأتي ذلك بعد أقل من أسبوع على إعلان خلية الإعلام الأمني العراقي، الأربعاء الماضي، بمقتل 8 أشخاص وإصابة 23 آخرين جراء قصف مدفعي عنيف على أحد مصايف مدينة دهوك.من جانبها، أعربت تركيا عن أسفها لسقوط قتلى وجرحى نتيجة قصف طال منتجعا سياحيا في مدينة زاخو بمحافظة دهوك بإقليم كردستان العراق.وأكدت الخارجية التركية، أن بلادها مستعدة لاتخاذ جميع الخطوات لكشف حقيقة الهجوم، داعية الحكومة العراقية إلى عدم التأثر "بخطاب ودعاية المنظمة الإرهابية" (في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني)، والتعاون مع أنقرة لكشف "الجناة الحقيقيين في هذا الحدث الكارثي".وأعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد يوم الثلاثاء المقبل جلسة طارئة لبحث "الاعتداءات التركية" على الأراضي العراقية، وذلك في أعقاب قصف منسوب لتركيا على منتجع سياحي بمحافظة دهوك، أسفر عن مقتل عدد من المدنيين.

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