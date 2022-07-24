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العراق يعلن تسلم 125 قطعة أثرية من ألمانيا
العراق يعلن تسلم 125 قطعة أثرية من ألمانيا
أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، تسلم 125 قطعة أثريّة مُستعارة من ألمانيا. 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T11:07+0000
2022-07-24T11:08+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء هذا في تصريحات للمتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال الصحاف إن السفارة العراقية في برلين، تسلمت 125 قطعة أثريّة من سوزان بولوك بمعهد آثار الشرق الأدنى التابع لجامعة برلين الحرة.وأوضح أن هذه القطع الأثرية كانت مُستعارة لأغراض الدراسة منذ التسعينيات من موقع ابوصلابيخ تعود إلى حقبة أوروك/ 4.وخلال مراسم التسليم التي أقيمت في مبنى السفارة، قالت بولوك إن برلين معنية للغاية بحضارة وادي الرافدين.وأوضحت أن هذه الحضارة من ضمن المناطق ذات الأولوية بالنسبة للمؤسسات الآثارية في ألمانيا.في المقابل، أشاد السفير لقمان عبد الرحيم الفيلي بجهود معهد الآثار، معربا عن تمنياته باستمرار التعاون مع الجانب الألماني في المجال الثقافي والتنقيب عن الآثار.
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أخبار العراق اليوم

العراق يعلن تسلم 125 قطعة أثرية من ألمانيا

11:07 GMT 24.07.2022 (تم التحديث: 11:08 GMT 24.07.2022)
© Sputnik . Nazek Mohammed آثاري عراقي يشكر روسيا لإنقاذ آثار العراق من "داعش"
آثاري عراقي يشكر روسيا لإنقاذ آثار العراق من داعش - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2022
© Sputnik . Nazek Mohammed
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أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، تسلم 125 قطعة أثريّة مُستعارة من ألمانيا.
جاء هذا في تصريحات للمتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
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وقال الصحاف إن السفارة العراقية في برلين، تسلمت 125 قطعة أثريّة من سوزان بولوك بمعهد آثار الشرق الأدنى التابع لجامعة برلين الحرة.
وأوضح أن هذه القطع الأثرية كانت مُستعارة لأغراض الدراسة منذ التسعينيات من موقع ابوصلابيخ تعود إلى حقبة أوروك/ 4.
وخلال مراسم التسليم التي أقيمت في مبنى السفارة، قالت بولوك إن برلين معنية للغاية بحضارة وادي الرافدين.
وأوضحت أن هذه الحضارة من ضمن المناطق ذات الأولوية بالنسبة للمؤسسات الآثارية في ألمانيا.
في المقابل، أشاد السفير لقمان عبد الرحيم الفيلي بجهود معهد الآثار، معربا عن تمنياته باستمرار التعاون مع الجانب الألماني في المجال الثقافي والتنقيب عن الآثار.
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