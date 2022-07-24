https://arabic.sputniknews.com/20220724/الكاظمي-التعايش-المجتمعي-بين-أبناء-العراق-هو-عماد-السلم-الأهلي-1065492310.html
الكاظمي: التعايش المجتمعي بين أبناء العراق هو عماد السلم الأهلي
الكاظمي: التعايش المجتمعي بين أبناء العراق هو عماد السلم الأهلي
اعتبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، أن التعايش المجتمعي بين أبناء الشعب العراقي هو عماد السلم الأهلي. 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T13:26+0000
2022-07-24T13:26+0000
2022-07-24T13:26+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن الكاظمي استقبل، اليوم، "غبطة بطريرك الكلدان في العراق والعالم الكاردينال لويس رفائيل ساكو والوفد المرافق له".وخلال اللقاء أكد رئيس الوزراء أن "التعايش المجتمعي بين أطياف الشعب العراقي هو عماد السلم الأهلي، وأساس المواطنة البنّاءة الداعمة لأمن العراقيين، ورفاههم، واستقرار أوضاعهم المعاشية".وأضاف أن التآخي الراسخ بين أبناء الشعب العراقي هو الهدف، والغاية والمرتكز لجميع المواطنين.وأشار الكاظمي الى أن التنوع يمثل ثروة اجتماعية تزيد من قوة الشعب في مختلف المجالات.ووصف الطيف المسيحي العراقي بأنه يمثل الإرث الحضاري والامتداد التاريخي لسكان بلاد الرافدين.
https://arabic.sputniknews.com/20220724/مسؤول-عراقي-لدينا-جيش-قادر-على-حماية-أرض-وسماء-البلاد-1065475101.html
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أخبار العراق اليوم
الكاظمي: التعايش المجتمعي بين أبناء العراق هو عماد السلم الأهلي
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اعتبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، أن التعايش المجتمعي بين أبناء الشعب العراقي هو عماد السلم الأهلي.
جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال البيان إن الكاظمي استقبل، اليوم، "غبطة بطريرك الكلدان في العراق والعالم الكاردينال لويس رفائيل ساكو والوفد المرافق له".
وخلال اللقاء أكد رئيس الوزراء أن "التعايش المجتمعي بين أطياف الشعب العراقي هو عماد السلم الأهلي، وأساس المواطنة البنّاءة الداعمة لأمن العراقيين، ورفاههم، واستقرار أوضاعهم المعاشية".
وأضاف أن التآخي الراسخ بين أبناء الشعب العراقي هو الهدف، والغاية والمرتكز لجميع المواطنين.
وأشار الكاظمي الى أن التنوع يمثل ثروة اجتماعية تزيد من قوة الشعب في مختلف المجالات.
ووصف الطيف المسيحي العراقي بأنه يمثل الإرث الحضاري والامتداد التاريخي لسكان بلاد الرافدين.