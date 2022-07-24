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"النسر الذهبي"... الملك سلمان يتلقى أعلى وسام في كازاخستان
"النسر الذهبي"... الملك سلمان يتلقى أعلى وسام في كازاخستان
تلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، وسام "النسر الذهبي" الأعلى بين درجات الأوسمة في كازاخستان. 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T17:39+0000
2022-07-24T17:39+0000
أخبار السعودية اليوم
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
كازاخستان
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وأفادت قناة "الإخبارية" السعودية بأن الملك سلمان "تلقى وسام النسر الذهبي "ألتين قيران" من رئيس كازاخستان، أعلى درجة أوسمة في كازاخستان، تقديرا وتعبيرا عن الاعتزاز بعمق العلاقات الثنائية الراسخة".وتسلّم وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الوسام نيابة عن الملك سلمان خلال لقائه برئيس كازاخستان في مقر إقامته في جدة، على هامش زيارته المملكة.وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، استقبل في الديوان الملكي في قصر السلام في جدة، الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف.وعقد ولي العهد ورئيس جمهورية كازاخستان جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون في شتى المجالات، بالإضافة إلى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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أخبار السعودية اليوم, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, كازاخستان

"النسر الذهبي"... الملك سلمان يتلقى أعلى وسام في كازاخستان

17:39 GMT 24.07.2022
© AP Photo / Uncreditedالملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2022
© AP Photo / Uncredited
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تلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، وسام "النسر الذهبي" الأعلى بين درجات الأوسمة في كازاخستان.
وأفادت قناة "الإخبارية" السعودية بأن الملك سلمان "تلقى وسام النسر الذهبي "ألتين قيران" من رئيس كازاخستان، أعلى درجة أوسمة في كازاخستان، تقديرا وتعبيرا عن الاعتزاز بعمق العلاقات الثنائية الراسخة".
وتسلّم وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الوسام نيابة عن الملك سلمان خلال لقائه برئيس كازاخستان في مقر إقامته في جدة، على هامش زيارته المملكة.
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، استقبل في الديوان الملكي في قصر السلام في جدة، الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف.
وعقد ولي العهد ورئيس جمهورية كازاخستان جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون في شتى المجالات، بالإضافة إلى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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