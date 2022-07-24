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https://arabic.sputniknews.com/20220724/النيابة-العامة-التونسية-تقرر-حبس-المدير-السابق-للمخابرات-5-أيام-قابلة-للتجديد-1065489662.html
النيابة العامة التونسية تقرر حبس المدير السابق للمخابرات 5 أيام قابلة للتجديد
النيابة العامة التونسية تقرر حبس المدير السابق للمخابرات 5 أيام قابلة للتجديد
أمرت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، الاحتفاظ بالمدير السابق للمخابرات المصالح المختصة بوزارة الداخلية، الأزهر لونقو، مدة 5 أيام قابلة... 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T12:19+0000
2022-07-24T12:19+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
إلقاء القبض
المخابرات
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ووفقا لإذاعة "موزاييك" ​المحلية، فإن قرار الاحتفاظ بلونقو، جاء على خلفية تحقيقات في قضية تقرر التعهد بها منذ مغادرته التراب التونسي"، مضيفة أن "الأزهر لونقو محل تفتيش لفائدة إدارة الشرطة العدلية في القضية المتعلقة بمؤسسة "أنستالينغو".وكانت الجزائر قد ألقت القبض على مدير المخابرات التونسي السابق الأزهر لونقو وأعادته إلى تونس.ويشار إلى أن لونقو قبل إحالته على التقاعد الوجوبي، شغل منصب مدير عام المصالح المختصّة، وقبل ذلك عُيّن ملحقا أمنيا بسفارة تونس في باريس، كما شغل مهمة مدير مركزي أسبق للاستعلامات العامّة.
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العالم العربي, أخبار تونس اليوم, إلقاء القبض, المخابرات

النيابة العامة التونسية تقرر حبس المدير السابق للمخابرات 5 أيام قابلة للتجديد

12:19 GMT 24.07.2022
© AFP 2022 / Fethi Belaidالشرطة التونسية
الشرطة التونسية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2022
© AFP 2022 / Fethi Belaid
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أمرت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، الاحتفاظ بالمدير السابق للمخابرات المصالح المختصة بوزارة الداخلية، الأزهر لونقو، مدة 5 أيام قابلة للتمديد.
ووفقا لإذاعة "موزاييك" ​المحلية، فإن قرار الاحتفاظ بلونقو، جاء على خلفية تحقيقات في قضية تقرر التعهد بها منذ مغادرته التراب التونسي"، مضيفة أن "الأزهر لونقو محل تفتيش لفائدة إدارة الشرطة العدلية في القضية المتعلقة بمؤسسة "أنستالينغو".
وكانت الجزائر قد ألقت القبض على مدير المخابرات التونسي السابق الأزهر لونقو وأعادته إلى تونس.
ويشار إلى أن لونقو قبل إحالته على التقاعد الوجوبي، شغل منصب مدير عام المصالح المختصّة، وقبل ذلك عُيّن ملحقا أمنيا بسفارة تونس في باريس، كما شغل مهمة مدير مركزي أسبق للاستعلامات العامّة.
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