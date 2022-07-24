https://arabic.sputniknews.com/20220724/اليابان-تجلي-السكان-وتعلن-حالة-التأهب-القصوى-بعد-ثوران-بركان-في-مدينة-جنوبية-1065494119.html
اليابان تجلي السكان وتعلن حالة التأهب القصوى بعد ثوران بركان في مدينة جنوبية
اليابان تجلي السكان وتعلن حالة التأهب القصوى بعد ثوران بركان في مدينة جنوبية
حثت السلطات في جنوب اليابان، اليوم الأحد، عشرات السكان على إخلاء منازلهم بعد ثوران بركاني، أعلنت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية بسببه "حالة التأهب القصوى". 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T13:55+0000
2022-07-24T13:55+0000
2022-07-24T13:55+0000
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وأظهرت لقطات تلفزيونية حمما بركانية وأعمدة رماد داكنة تنفجر من بركان ساكوراجيما في كاجوشيما، والتي اندلعت بعد الساعة الثامنة مساء بقليل (11:00 بتوقيت غرينتش)، حسبما أفادت "فرانس برس".كثيرا ما يطلق البركان الدخان والرماد، وهو عامل جذب سياحي رئيسي. قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية في بيان إن "انفجار الأحد دفع حطاما كبيرا على بعد 2.5 كيلومتر (1.5 ميل) من فوهة البركان".رفعت الوكالة حالة التأهب لساكوراجيما إلى المستوى الخامس، وهو الأعلى، والذي يحث على الإجلاء. قبل ثوران البركان كان التحذير عند المستوى الثالث، والذي يحظر الدخول إلى الجبل.وقالت الوكالة: "المناطق السكنية في بلدة أريمورا وبلدة فوروساتو على بعد ثلاثة كيلومترات من فوهة القمة... في ساكوراجيما يجب أن تكون في حالة تأهب قصوى". وبحسب سلطات مدينة كاجوشيما، هناك 77 ساكنا في البلدتين.يوجد في اليابان عشرات البراكين النشطة وتقع على ما يسمى "حلقة النار" في المحيط الهادئ، حيث تسجل هناك نسبة كبيرة من الزلازل والانفجارات البركانية في العالم.
https://arabic.sputniknews.com/20220709/علماء-صينيون-يساعدون-في-حل-لغز-أكبر-فوهة-بركان-على-سطح-القمر-1064901048.html
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اليابان تجلي السكان وتعلن حالة التأهب القصوى بعد ثوران بركان في مدينة جنوبية
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حثت السلطات في جنوب اليابان، اليوم الأحد، عشرات السكان على إخلاء منازلهم بعد ثوران بركاني، أعلنت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية بسببه "حالة التأهب القصوى".
وأظهرت لقطات تلفزيونية حمما بركانية وأعمدة رماد داكنة تنفجر من بركان ساكوراجيما في كاجوشيما، والتي اندلعت بعد الساعة الثامنة مساء بقليل (11:00 بتوقيت غرينتش)، حسبما أفادت "فرانس برس".
كثيرا ما يطلق البركان الدخان والرماد
، وهو عامل جذب سياحي رئيسي. قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية في بيان إن "انفجار الأحد دفع حطاما كبيرا على بعد 2.5 كيلومتر (1.5 ميل) من فوهة البركان".
رفعت الوكالة حالة التأهب لساكوراجيما إلى المستوى الخامس، وهو الأعلى، والذي يحث على الإجلاء
. قبل ثوران البركان كان التحذير عند المستوى الثالث، والذي يحظر الدخول إلى الجبل.
وقالت الوكالة: "المناطق السكنية في بلدة أريمورا وبلدة فوروساتو على بعد ثلاثة كيلومترات من فوهة القمة... في ساكوراجيما يجب أن تكون في حالة تأهب قصوى". وبحسب سلطات مدينة كاجوشيما، هناك 77 ساكنا في البلدتين.
يوجد في اليابان عشرات البراكين النشطة وتقع على ما يسمى "حلقة النار" في المحيط الهادئ، حيث تسجل هناك نسبة كبيرة من الزلازل والانفجارات البركانية في العالم.